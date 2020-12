Rusia empezará a vacunar a los mayores de 60 años  

Según manifestó el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en personas mayores de 60 años están llegando a su fin. De este modo se planea inocular a las personas mayores de 60 años contra el COVID-19 en la semana, anunció este domingo Murashko, en una entrevista con el programa de noticias en el canal de televisión Rossiya-1.

“Sí, eso esperamos”, afirmó el ministro de Salud en respuesta a la pregunta de si la vacunación de los ancianos podría comenzar en los próximos días. “Recomendaríamos que las regiones también involucren a los pacientes con diabetes en la vacunación”, añadió Murashko.

Vladimir Putin había dicho la semana pasada que aún no se inocularía la vacuna porque aguardaba la autorización del protocolo, y sus dichos fueron descontextualizados en el afán de politizar la vacunación masiva que comenzará Argentina.

La confusión fue fomentada desde algunos medios que malinterpretaron las declaraciones de Putin, quien había indicado en la conferencia de prensa del pasado jueves que se vacunaría “sin falta apenas sea posible”, porque tiene más de 60 años y todavía no lo tiene permitido. Agregó: “Escucho las recomendaciones de los especialistas y por lo tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré apenas sea posible”. También había dejado en claro que la variante diseñada por los equipos de expertos y expertas de su país “era segura y eficaz”.

No obstante, algunas voces que procuran desacreditar el prestigio científico y tecnológico ruso aprovecharon ese vacío discursivo y promovieron la idea de que el propio presidente desconfiaba de la vacuna fabricada en su territorio.

En verdad, no se había vacunado porque al tener 68 años no se hallaba en la franja de edad de aquellos ciudadanos a quienes sí se les aplicaba, algo que ahora sí podrá hacer en los próximos días, según lo anunciado este domingo.