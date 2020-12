River perdió a una de sus figuras antes de Nacional

Para el trascendental partido ante Nacional por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo definió a la delegación que se presentará en Montevideo para el partido de vuelta de los cuartos de final. Las preocupaciones que se generaron cuando Nacho Fernández tuvo que dejar su compromiso en la cancha de Independiente ante Argentinos marcaron los indicios de la gravedad de su lesión. El ex volante de Gimnasia estuvo toda la semana con dolor en la zona lumbar, sin poder realizar las prácticas de fútbol y no llegará al partido del jueves en Montevideo, para la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Nacional.

Nacho Fernández, que sufrió un pinchazo en las lumbares cuando promediaba la primera etapa del partido contra el Bicho de La Paternal y fue reemplazado por Gonzalo Montiel, trabajó en forma diferenciada durante toda la semana en el predio de Ezeiza. La reciente lista de concentrados que preparó Marcelo Gallardo confirmó la sensible baja del Millonario, quien apostará por el juvenil Santiago Sosa, que jugó en su puesto en los partidos que estuvo con un desgarro o Bruno Zuculini, quien tuvo muy buenos rendimientos en la misma posición. Otra alternativa es la de Milton Casco, quien contra Argentinos pasó a jugar de volante cuando ingresó Montiel por Nacho.

Un posible equipo sería con Franco Armani, Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Sosa o Zuculini, Leonardo Ponzio y Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Todos los resultados de los hisopados del plantel que viajará a Montevideo fueron negativos, por lo que parece haberse cortado la cadena de contagios desde los positivos de Enzo Pérez y los colaboradores del cuerpo técnico Facundo Greco y Fabián Robledo. El ex Estudiantes, que resultó un caso positivo asintomático, sigue aislado en su domicilio y recién volverá al trabajo el fin de semana, cuando se cumplan las dos semanas de reposo y los análisis para detectar algunas secuelas. Cristian Ferreira, recibió el alta por el desgarro en el recto interior pierna izquierda y está haciendo un reacondicionamiento para recuperarse físicamente.

Este miércoles el plantel se entrenará por la tarde y a las 19:30 viajará a Uruguay en un vuelo chárter. El equipo del Muñeco se impuso 2 a 0 en el partido de ida de la Libertadores ante Nacional, con goles de Gonzalo Montiel (penal) y Zuculini, de cabeza. En caso de pasar a las semifinales, River recién volverá a jugar frente al ganador de la serie que animarán Palmeiras y Libertad de Paraguay, el 6 y el 13 de enero del año que viene, por lo que contará con casi tres semanas jugando solamente por la Copa Diego Armando Maradona.

Este domingo a las 21:30, el elenco de Núñez enfrentará a Huracán en Parque Patricios por la segunda fecha de la Zona Campeonato del torneo doméstico, que arrancó el fin de semana con el empate 1-1 ante Argentinos.