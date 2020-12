River aplastó 6 a 2 a Nacional en Montevideo (Video)

El Millonario aplastó 6-2 en Montevideo a Nacional con un hat-trick de Borré y se metió en semifinales. Después de un magnífico primer tiempo, River se fue al descanso con mucha tranquilidad. Hizo dos goles, pero lo que es más fundamental es que recuperó el juego, algo que había perdido en los últimos encuentros y que el propio Gallardo reconoció. En la noche de Montevideo, River volvió a ser el River de Gallardo. Salvo en los primeros instantes, después tuvo el control del juego todo el partido, algo que preocupaba al Muñeco. Pero esta vez su equipo logró lo que el técnico quería.

Si bien Nacional inquietó al principio con un remate de Martínez que retuvo Armani, River respondió enseguida con una llegada de Carrascal, quien exigió a Sergio Rochet. Iban y venían hasta que cerca de los 20 minutos a River empezaron a simplificársela las cosas. Un pelotazo largo generó grietas en la línea de tres defensiva de Nacional, Rochet salió lejos y rechazó pero la pelota quedó en los pies de Suárez, quien enganchó y el arquero de Nacional dejó la pierna alta y le clavó los tapones. Se fue bien expulsado. Ingresó Luis Mejía y se fue Trezza, un mediocampista. Pero el grandote panameño -a pesar de algunas revolcadas- no pudo hacer nada ante el vendaval que se le vino encima.

Un golazo de Carrascal (tras un enganche clavó la pelota en el ángulo) y otro de Nicolás De La Cruz (un remate fuerte desde afuera del área). Ambos luego de asistencias de Matías Suárez, el asistidor serial de River.

En el medio, el conjunto de Núñez vestido de camiseta roja (con la banda también roja) y shorts blancos, se floreó. Manejó la pelota a gusto. Después de recuperarla con el trabajo incansable de Ponzio y de Zuculini y los rechazos de Robert Rojas.

River fue inteligente. Y mantuvo tres puntas (Carrascal volvió a jugar abierto a la izquierda) en el 4-3-3 para complicar más aún a un Nacional que salió con tres defensores, cuatro volantes y tres atacantes ya que tenía que ir a buscar el resultado. Pero Nacional no sabe atacar porque no lo hace. Se siente cómodo jugando en su campo, no en el rival. Y se notó. Logró descontar sobre el final del primer tiempo por una buena jugada combinada y una distracción de River en el fondo pero seguí lejos. En el juego y mucho más en el resultado.