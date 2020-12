Ricardo Colombi empieza a bajarle el pulgar a Valdés y despachó a Tassano

“Es una falta de respeto hablar de candidatura a Gobernador en tiempos de pandemia. Una candidatura puede estar en el aire, pero la realidad es otra”, opinó el senador provincial Ricardo Colombi. Para el ex gobernador “hablar de esto en plena pandemia es una falta total de respeto”. Sobre la gestión de Tassano en Capital fue contundente: “nunca me llamaron ni me consultaron, mejor me reservo la opinión”. Colombi expuso sus reparos a la gestión provincial. Con prudencia, dejó en claro que “para algunos puede hablarse de una candidatura a gobernador, puede estar eso en el aire, pero es una falta de respeto hablar de eso en plena pandemia”. Por la relación actual que mantiene con el gobernador Valdés, aseguró que “es normal; estamos en el mismo barco y trabajando; soy un legislador más”. Recordándole su posición de presidente de la UCR insistió que “soy presidente del Partido, pero soy un legislador más; me ubico en el lugar que estoy”.

Al evaluar el tiempo de gobierno de la alianza (todavía Eco) desde 2001, asumió que “hay errores, virtudes, aciertos, y defectos” y aclaró que “en Corrientes lo fundamental de esta alianza fue poner un cerrojo a las crisis institucionales que nos llevaron a tener 18 intervenciones”. Y despachó que “por eso somos creíbles; tenemos crédito, hay inversiones, por eso hay generación de energía, parques industriales”, dijo.

AUTOCRÍTICA

Hay que estar más cerca de la gente

En referencia a la autocrítica “tenemos que fortalecer la relación con la sociedad; creo que eso no está aceitado. Hay que estar más cerca de la gente. Las redes son una manera de comunicarse, pero hay otras formas y debemos acercarnos a la gente”, criticó.

EDUARDO TASSANO

“No creo que las elecciones de Corrientes se definan en Capital”, analizó Colombi y agregó que “todo es importante”. Sobre la gestión de Tassano fue contundente: “no tengo participación, nunca fui considerado ni me consultaron para nada. Me reservo la opinión”.

PRIMARIAS PASO

Ricardo Colombi respondió cuál es su postura con respecto a las elecciones de las PASO: “desde 2013 digo que no existen. No sirven para nada y solo hacen daño a los partidos”.

PRESUPUESTO 2021

“El Presupuesto 2021 será aprobado. Haya o no consenso, lo vamos a aprobar”, señaló.

EFECTOS PANDEMIA

“Todavía no estamos viendo los efectos de la pandemia. Cuando se liberen las tarifas, y los aumentos en general, la demanda salarial será una constante”, manifestó.

Radio Dos