Regatas despertó a tiempo y venció a Bahía Basket

Regatas Corrientes le ganó a Bahía Basket por 86 a 82, en un duelo donde llegó a perder por 18 puntos. Así sumó su segunda victoria en fila y la sexta en la competencia. La figura fue Arengo con 20 puntos y 8 rebotes. El máximo artillero del duelo fue Pacheco con 23 tantos. El jueves, en el “Templo del Rock”, Regatas Corrientes y Bahía Basket se enfrentaron por la décimo primera fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. El “fantasma” no contó para el duelo con Omar Cantón, quien solo sufrió un golpe en el partido previo frente a San Lorenzo.

Con la naranja en el aire, Bahía impuso su ritmo de juego, con transiciones rápidas, mucha verticalidad, como acostumbra, y con buena precisión de 6,75, mientras que en defensa se cerró bien en la pintura y le permitió tiros abiertos a Regatas que no consiguió efectividad, y así puso un primer parcial de 16 a 2, en los primeros 7 minutos de juego. El “fantasma” no encontró la senda ofensiva, y los bahienses aprovecharon, escapándose por 25 a 7 (máxima del juego) en el último minuto. Pero en los segundos finales, un doble de Corbalán definió el primer cuarto por 25 a 9.

En el arranque del segundo periodo, el “remero” ajustó la defensa, mientras que en la ofensiva encontró, en las manos de Tabárez (9 hasta ese momento), los puntos para limar la diferencia a 10 (19-29) en 3 de juego. Si bien los correntinos hallaron el rumbo en ataque, Bahía no bajó la efectividad, por lo que no les permitió acercarse mucho más. Y así se dio el primer tiempo, donde el juvenil equipo bahiense dominó desde el inicio las acciones y se fue al descanso largo arriba por 44 a 36.

De vuelta al juego, el partido se mantuvo en esa dinámica, ya con los dos equipos muchos más prendidos en el costado ofensivo, hasta que promediando el cuarto apareció Quinteros, con dos bombas seguidas para recortar la distancia a 6 puntos, 55 a 49. A partir de allí, Regatas entró totalmente en juego, de la mano de “Pato” Tabárez, quien anotó 10 puntos en el cuarto, y más una genial corrida de costa a costa de Corbalán en los últimos 5 segundos del cuarto, el “remero” pasó por primera vez al frente en el juego 61 a 60.

Arengo calentó la mano y convirtió dos triples seguidos, más un doble de Gallizzi, para que el “fantasma” ponga un parcial de 13 a 0 (entre final del 3er e inicio del 4to) y saqué 9 de ventaja, 69 a 60, en 2 y fracción de juego. A partir de allí, Regatas encontró desde el perímetro su lugar para dañar a Bahía, escapándose 77 a 63 tras 5 minutos. A partir de allí, el “fantasma” pudo dominar el juego, aunque los números no lo muestren, ya que sobre el final Bahía Basket decoró el marcador con el aporte de Pacheco. Así, el score final quedó en 86 a 82 para los correntinos.

De esta forma, el “remero” alcanzó su sexta victoria en la competencia y quedó con récord positivo (6 – 5). El viernes estará enfrentando a visitando a Ferro desde las 21:30. Por su lado Bahía (1 -7), se medirá con el otro correntino, San Martín, a la misma hora en el “Templo del Rock”.

SÍNTESIS

Regatas 86: Marco Giordano 12, Juan Pablo Arengo 20, Martín Fernández 4, Xavier Carreras 6 y Tayavek Gallizzi 7 (fi); Paolo Quinteros 9, Jamaal Levy 4, Patricio Tabárez 19, Juan Pablo Corbalán 5 y Tobías Franchela. DT: Fernando Calvi.

Bahía Basket 82: Caio Pacheco 23, Federico Elías 22 (X), Bautista Lugarini 5, Fausto Ruesga 12 y Gabriel Novaes Souza 7 (fi); Tomás Chapero 2, Juan Marini, Fermín Thygesen 6, Facundo Tolosa 3 y Ezequiel Paz 2. DT: Laura Cors.

Parciales: 9/25, 36/44 (27/19), 61/60 (24/16), 86/82 (25/22).

Jueces: Diego Rougier, Maximiliano Cáceres y Fabio Alaniz.

Estadio: Templo del Rock