Regatas cayó 85 a 80 frente a Gimnasia

Regatas Corrientes cayó frente a Gimnasia 85 a 80 en el anteúltimo juego del 2020. Los máximos anotadores del encuentro fueron Juan Manuel Rivero y Omar Cantón con 19 unidades cada uno. Miguel Ruiz anotó 11 puntos y bajó 11 rebotes (5 ofensivos).

Este martes desde las 11:00 en el “Templo del Rock”, se enfrentaron Regatas Corrientes y Gimnasia de Comodoro Rivadavia por la 18ª fecha, y anteúltima del 2020 de la Liga Nacional de Básquetbol. Lucas Victoriano, entrenador “remero” no estuvo en el banquillo por motivos personales.

En el inicio del partido, Gimnasia arrancó muy duro en defensa, sobre todo ajustando en la pintura con Gallizzi, y también dominando los tableros (4 rebotes ofensivos), lo que en casi 6 minutos de juego pusieron 13 a 6 arriba a los del sur. Con la segunda unidad en cancha, Regatas encontró puntos para meter un parcial de 6 a 0 (5 puntos de Cantón), entrar en juego y ponerse 13 a 12 abajo con 2 por jugar. El duelo se emparejó, y en el cierre del primer cuarto, el marcador indicaba 16 a 15 para el “verde”.

En los primeros minutos del segundo parcial, el “remero” llegó a sacar 4 de ventaja (25 a 21), aunque no pudo despegar de allí, y con bombas de Giorgetti y Rivero, Gimnasia pasó al frente de nuevo promediando el cuarto por 29 a 27. Allí el partido se puso muy dinámico, gol a gol, con ambos prestándose la ventaja. En Regatas fue Taya Gallizzi quien encontró el camino desde la zona pintada, convirtiendo 10 en el cuarto, y en Gimnasia apareció el “Pitu” Rivero, quien también anotó 10 puntos, con dos bombas, para que el primer tiempo finalice en 35 a 32 en favor de los de Comodoro.

Al arranque del tercer cuarto, Rivero se prendió fuego y anotó 9 puntos (2 triples y 3 libres) más un triple de Orresta, que le permitieron al “verde” escaparse por 10 puntos, 47 a 37, en apenas 3 minutos. A falta de un poco más de 2 por jugar, 3 puntos de Cantón y un doble de Fernández hicieron que el “remero” pueda limar un poco y se acerque 54 a 49. Sin embargo, la reacción quedó allí, y el anteúltimo capítulo concluyó 60 a 54 con victoria parcial para Gimnasia.

Ya en el cuarto final, el “verde” siguió dominando el trámite, encontrando en el primer tramo puntos en las manos de Vega y Orresta, mientras que al “fantasma” le costó de más amigarse con el canasto, y así la diferencia fue de 12 promediando el periodo, 75 a 63. Regatas tuvo oportunidades de ponerse en juego, incluso llegó a estar a 6 puntos (80 a 74) con minuto y medio por jugar, pero ofensivas malogradas no le permitieron acercarse. En los segundos finales Corbalán decoró el marcador, que finalmente fue 85 a 80 para Gimnasia.

Tras la derrota, el “fantasma” tendrá la posibilidad de cerrar positivamente el 2020 cuando enfrente el miércoles desde las 16:30 a Peñarol. Los de Comodoro Rivadavia se medirán con San Martín también el miércoles, desde las 11:00.

SÍNTESIS

Regatas 80: Leandro Vildoza 7, Juan Pablo Arengo 6, Martín Fernández 10, Patricio Tabárez 10 (X) y Tayavek Gallizzi 18 (X) (FI); Paolo Quinteros 3, Xavier Carreras, Juan Pablo Corbalán 7, Omar Cantón 19, Marco Giordano y Jamaal Levy. DT: Ignacio Barsanti.

Gimnasia 85: Sebastián Orresta 13 (X), Juan Fernández Chávez 2, Sebastián Vega 16, Franco Giorgetti 9 (X) y Miguel Ruíz 11 (FI); Diego Romero 5, Franco Ferraría, Jonatan Treise 8, Juan Manuel Rivero 19 y Yoanki Mensía 2. DT: Martín Villagrán.

Parciales: 15/16, 32/35 (17/19), 54/60 (22/25), 80/85 (26/25).

Jueces: Pablo Estévez, Pedro Hoyo y Alejandro Trías.

Estadio: Templo del Rock.