En vísperas de Navidad, el Obispo Auxiliar de Corrientes, sugirió que “hay que recordar el sentido del niño nacido en Belén en medio de esta pandemia”. José Adolfo Larregain, habló sobre esta Navidad en medio del contexto que está atravesando toda la humanidad, remarcando que “extrañamos el beso, el abrazo, eso que nos acerca al otro, y hay que recobrar ese sentido de lo profundo y recordar el sentido del Niño Nacido en Belén en medio de esta pandemia del llanto, del miedo, de la incertidumbre, y hay en medio de todo esto también compromiso, solidaridad, esperanza que nos fortalece para seguir adelante”.

El Obispo Auxiliar de Corrientes, José Adolfo Larregain, expresó que “esta pandemia nos sorprendió a todos, por las redes sociales podemos seguir en contacto y podemos festejar la Navidad, a pesar que todas las actividades han cambiado”.

“No por la pandemia dejamos de festejar el misterio de este Dios que se hace hombre” destacó. El Obispo sostuvo que “habrá ausencias, vamos a estar menos en la mesa, algunos porque no pueden estar, por seguridad, y otros por la pérdida de seres queridos, Dios quiera que después podamos ser mejores personas, más humanos y detenernos en lo central y no quedarnos en el cotillón navideño”.

“Extrañamos el beso, el abrazo, eso que nos acerca al otro, y hay que recobrar ese sentido de lo profundo y recordar el sentido del Niño Nacido en Belén en medio de esta pandemia, del llanto, del miedo, de la incertidumbre, y hay en medio de todo esto también compromiso, solidaridad, esperanza que nos fortalece para seguir adelante”, remarcó.

El Obispo afirmó que “es una fecha muy bonita, que enternece el corazón, que remite a las costumbres, a los valores, es la primera Navidad que celebro en Corrientes, en la pandemia, que me golpeó mucho, conté 12 personas que perdí yo, 4 familiares y el resto seres cercanos a mí”.

Si piensa que será mejor la humanidad después de la pandemia Larregain, sostuvo que “es un deseo que tenemos todos, esperemos que no sea utópico, que sea verdaderamente algo realizable, Dios quiera que dejemos de lado muchas cosas y nos concentremos en lo fundamental, el Papa dice que hay que advertir un cambio en los corazones, en el hábito y en la vida”. Y señaló que “muchas veces el materialismo, la envidia, no cambian y siguen dando vuelta entre nosotros, esta pandemia hace aflorar todo, lo bueno y lo malo”. Respecto del contexto social que atraviesa el país y Corrientes, el Obispo auxiliar consideró que “es un contexto social que la pandemia puso muy triste y susceptible a mucha gente, modificó la manera de relacionarnos a muchas personas, eso afectó en la fuente de trabajo. Se ve con esperanza los gestos de generosidad, de entrega, de solidaridad, en muchas situaciones de pandemia”.

El obispo Larragain remarcó que “en Corrientes noto una solidaridad muy linda, es muy genuina y eso se nota”.