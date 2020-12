Quiero jugar bien, no me conformo con debutar en la NBA

En la previa al comienzo de la temporada 2020-2021, el jugador argentino de Denver Nuggets ya comienza a vivir su estreno oficial en el certamen. Tras sumar minutos en los tres partidos de pretemporada, el base argentino Facundo Campazzo se prepara para su debut oficial en la National Basketball Association (NBA) con los Denver Nuggets, cuando este miércoles 23 de diciembre reciban a Sacramento Kings, en la Semana 1 de la temporada 2020-2021. En la previa a estos primeros días de actividad formal del mejor básquetbol del mundo, el sudamericano conversó con el diario español AS sobre sus sensaciones en los juegos de preparación y de cómo espera el comienzo del certamen, donde aparecerá como jugador de rotación.

“De chico la NBA era una fantasía super lejana, pero de grande sí he soñado con llegar; ya he llegado, estoy aquí y quiero jugar bien, no me conformo con debutar, intentaré hacerme un hueco“, partió Campazzo. El argentino agregó que “debo ser como un buen estudiante que reúne toda la información posible y trabaja para ser mejor”, e indicando que “estoy ansioso, es cierto, algo nervioso incluso, siempre hay incertidumbre, aunque así fueron todos los cambios importantes en mi carrera y eso me ayuda a dar lo mejor de mí”.

Respecto de las cosas que le han llamado la atención de la NBA, Campazzo advirtió que “hacen mucho hincapié en los fundamentos y en el desarrollo del jugador, en entrenar los pequeños detalles; y como club, cuando llegué me encontré asistentes por todos lados: del entrenador, el segundo, el tercero, el cuarto; el asistente de los videos, el del video”.

Respecto al papel que cumplirá en los Nuggets, aclaró que “he tenido alguna charla con Michael Malone (entrenador) y saben qué puedo aportar y creo que mi rol va a estar en imponerme desde la defensa, en los pick and roll defensivos, en los unos contra unos, o por lo menos yo voy a ir por ahí: aspectos defensivos, intensidad y demás”.