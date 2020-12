Primera victoria de Denver con presencia de Facu Campazzo (Video)

Con una noche récord de Jokic, Nuggets sumó su primera victoria en la NBA y Campazzo hizo 4 puntos. El serbio sumó un triple-doble en el que repartió 18 asistencias, máxima cifra de su carrera y los de Malone se impusieron ante los texanos por 124-111. No alcanzaron los 34 puntos de James Harden. Campazzo jugó 5’26”, hizo 4 puntos desde la línea y tomó un rebote. Este martes juega nuevamente, en la medianoche argentina, frente a Sacramento Kings.

Luego de sufrir un par de derrotas en sus primeras dos presentaciones de la temporada, los Denver Nuggets mejoraron su producción y vencieron sin problemas a Houston Rockets repleto de bajas (solo 9 jugadores) por 124-111. Los de Malone controlaron las acciones de punta a punta, en un trámite que fue bastante más desparejo de lo que indica el resultado final, maquillado en los minutos de cierre. La historia de la noche pasó por la actuación de Nikola Jokic, quien no solo registró un triple-doble, sino que además rompió su marca de asistencias: sumó 18, superando las 17 que traía hasta anoche. El serbio hizo lo que quiso con la floja defensa de Houston y acabó con 19 puntos, 18 asistencias, 12 rebotes y 8/11 de campo.

En el ganador hubo siete jugadores distintos en doble dígito, incluyendo los 21 tantos de Jamal Murray y los 19 de Paul Millsap. Denver lanzó un 52,9% de campo, un 45,2% en triples y generó 31 asistencias sobre 46 conversiones, mostrando una imagen similar a la que había tenido durante la pretemporada. Las diferencias hubieran sido mucho mayores de no haber sido por el 18 de 32 que los Nuggets lanzaron desde la línea de libres.

Los Rockets volvieron a ser extremadamente dependientes de James Harden y Christian Wood, mientras esperan por el regreso de hombres fundamentales como John Wall, Eric Gordon, DeMarcus Cousins y Ben McLemore, entre otros que están afuera por los protocolos de salud de la liga. Harden sumó 34 puntos con un 10-16 de campo y Wood 23 unidades.

CAMPAZZO

Facundo Campazzo vio acción apenas en el cierre, ya con la historia completamente definida y aportó 4 puntos (desde la línea) y un rebote. El argentino falló su único lanzamiento al aro.

ar.nba.com