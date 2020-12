Polémica: salón de la fama para luchador goyano preso por violencia de género

Incluyeron en el ‘Salón de la Fama Internacional‘ a luchador goyano que está preso por violencia de género. El Salón de la Fama de las Artes Marciales hizo público los nuevos miembros que pasarán a formar parte de este distinguido y selecto club en el año 2020. Entre ellos, está incluido el goyano Mauricio Paré, quien está preso por violencia de género. El Hall of Fame (Salón de la Fama) de las Artes Marciales hizo público quienes son los nuevos miembros en el año 2020. Entre ellos está incluido el luchador goyano “La Furia” Paré.

Paré fue condenado por el Tribunal Oral Penal de Goya en marzo de 2018 a 5 años de prisión por la comisión del delito de “Lesiones Graves doblemente calificadas por la relación de pareja y mediando violencia de género”, por pegarle a su novia quien lo denunció ante la Comisaría de la Mujer.

El hecho ocurrió en octubre de 2016 y a la fecha el condenado lleva cumplidos los dos tercios de la pena, por lo que solicitó su libertad condicional hace dos meses, que le fue negado en mayo de ese año por la jueza de Ejecución de Condena, doctora María Teresa Zacarías. La magistrada fundamentó su decisión en que no estaban dadas las condiciones psicológicas de Pare para que se reinserte socialmente.

La entidad internacional destaca a Paré “con una extensa y exitosa Carrera profesional, en Kickboxing y MMA“. La ceremonia de inclusión en el Salón de la Fama se realizó el 5 de diciembre de 2020 en Buenos Aires (vía Zoom), por la pandemia Mundial. Juan Martín Alva presidente del Salón de la Fama (Hall of Fame) en Argentina, resaltó que “el Salón de la Fama de las Artes Marciales se enorgullece en darles la bienvenida a estas leyendas de las Artes Marciales y Deportes de Combate como miembros de honor. Sus contribuciones al deporte están bien documentadas y su elección al Salón es bien merecida”.