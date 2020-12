Polémica por los negativizados: siguen sin computar muertos por C19

Los contagios de coronavirus no se detienen en la provincia. El parte matutino informó de 213 casos nuevos, 177 corresponden a Capital. La tendencia va en alza, inclusive con menos testeos rápidos. Si bien en el interior hubo más infectados, los números no llegaron a las dos cifras. Se encuentran activos 504 positivos. 123 de ellos están internados en el hospital de Campaña. Un héroe de Malvinas murió a consecuencia del coronavirus. En abril de 2019 Beato Maciel, tuvo la oportunidad de volver a las islas junto a sus camaradas. El deceso de este ex combatiente oriundo de Itatí, no está computado como COVID 19. Crece la polémica por los registros de fallecidos por la pandemia. Los tres médicos que en las últimas horas perdieron la vida afectados por el virus, tampoco están en la planilla que se confeccionada oficialmente. No los incluyen porque en su momento negativizaron para Covid-19, pero su salud ya estaba totalmente deteriorada por la infección del SARS CoV-2.

DR. NÉSTOR AYALA Q.E.P.D