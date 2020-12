Plus navideño correntino confirmado de $3.000

Para los empleados públicos de Corrientes, Gustavo Valdés anunció un plus navideño de $3.000 para los tres poderes del Estado. Este mediodía, el gobernador confirmó un bono especial de fin de año por $3.000. “Corrientes va a tener plus navideño, para todos los trabajadores, activos y pasivos”, adelantó. Será para los tres poderes del Estado. “La pandemia nos dejó una situación compleja en lo económico. Pero hoy la Provincia de Corrientes tiene un estado financiero sólido”, ilustró Valdés.

En conferencia de prensa, anunció que “Corrientes tendrá un plus navideño de $3.000; vamos a estar dando un plus a todos los trabajadores de la administración pública, tanto activos como pasivos, a los trabajadores de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una inversión de novecientos cincuenta millones de pesos, que vamos a estar inyectando a los bolsillos de los trabajadores”.

Afirmó que “en dos etapas en el Poder Ejecutivo, de $3.000 (tres mil pesos) con el pago del mes de diciembre y $7.000 (siete mil pesos) en el mes de enero, con el pago de sueldos de ese mes”.

RIVAS PIASENTINI

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini expresó que “en todos los poderes se pagarán tres mil pesos en diciembre, con el pago de sueldos y siete mil en enero, con el correspondiente pago de sueldos”. Agregó que “el acuerdo del STJ tiene que ver para el año entrante con el mes de febrero y marzo, eso es otra cosa. Esto es el anuncio del plus navideño, no remunerativo”, puntualizó.