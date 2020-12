Pfizer pidió autorización para usar su vacuna en Argentina

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó este miércoles que Pfizer presentó la documentación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que autorice el uso de su vacuna en Argentina. “Pfizer se presentó hoy en el ANMAT para autorizar la vacuna en la Argentina”, sostuvo el funcionario desde radio Rivadavia. Explicó que el procedimiento “exige toda la documentación de los estudios que se han hecho” pero aclaró que frente a las urgencias que impone la pandemia “lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de autorización”.

“Claramente si lo consiguieron en Inglaterra es porque tienen toda esta fase”, agregó, aunque evitó precisar una fecha para que se complete ese proceso. Ginés González se mostró convencido que Pfizer “tiene holgadamente todo lo que tiene que tener” para conseguir el aval de la AMAT que le permitirá su comercialización en la Argentina.

“Si aprobó el Reino Unido yo estoy convencido que tiene holgadamente todo lo que tiene que tener, pero no puedo anticiparlo porque no depende de mí, es una decisión técnica”, amplió. Respecto a la puesta en marcha de los operativos de vacunación, el titular de la cartera sanitaria remarcó que el objetivo es que arranque en la primera quincena de enero. “Tenemos gente trabajando con las provincias, no es simple porque es muy masivo, tiene mucho volumen y tienen características de temperaturas todas distintas para conservarlas y la logística es complicada”, explicó.

Reino Unido se convirtió este miércoles en el primer país del mundo en aprobar la vacuna Pfizer / BioNTech COVID-19 para su uso. Recibió el visto bueno del regulador británico de salud (MHRA), que consideró que esa medicación ofrece una protección de hasta el 95% contra la COVID-19 y es segura para su aplicación a la población británica. Con esta autorización, la campaña de vacunación podrá empezar en cuestión de días para los grupos de alto riesgo.

La vacuna de Pfizer requiere una conservación a -70 °C (con un margen de 10°C más o menos) y si bien las empresas anunciaron que desarrollaron transportadores especiales que sólo necesitan hielo seco y luego se pueden utilizar para almacenar por 30 días, especialistas advierten que igual la logística será complicada en algunos países.

