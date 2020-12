Peligro en el Río Paraná: volvieron los ataques de pirañas

Se registraron en las playas durante el fin de semana. Fue en los balnearios que están sobre el río Paraná. Los ataques podrían seguir hasta febrero. Numerosos ataques de pirañas fueron reportados el fin de semana en los balnearios que están sobre el rio en Posadas y Candelaria, aunque ninguno grave. Además, una raya lesionó con su aguijón a un bañista, algo poco usual en la zona.

Desde la Policía de Misiones confirmaron que la totalidad de las personas recibieron atención ambulatoria en diferentes hospitales, donde sólo fue necesario realizar curaciones y vendajes. En el Hospital de Candelaria, a 30 kilómetros de Posadas, el médico Martín Carrara confirmó que atendieron a siete pacientes con mordeduras de palometas en las extremidades. El profesional dijo que la mayoría de las personas fue trasladada desde la localidad de Garupá, que tiene sus balnearios sobre el arroyo homónimo.

En la playa La Mansa, en el acceso Sur de Posadas, se reportaron ataques similares. El encargado del grupo de guardavidas, Andrés Villalba, dijo que durante este domingo fueron seis los chicos de entre dos y once años que sufrieron mordeduras menores por parte de las peces. Según Villalba, sólo fueron necesarias curaciones menores y que pese a la advertencia, muchas personas optaron por permanecer en el agua.

También el domingo, la Comisaría de Candelaria envió dos patrulleros a uno de los balnearios de la ciudad luego de ser alertados sobre un chico herido por la púa de una raya. Los policías hablaron con las personas y consiguieron que se retiren del lugar, ya que no está habilitado como balneario ni como solarium. En el Balneario El Brete, en la Costanera de Posadas, donde los ataques son poco frecuentes, se reportó un solo caso y tuvo como víctima a una joven embarazada que fue llevada al Hospital “Doctor René Favaloro” para que los médicos evaluaran una sutura de la herida.

Los especialistas detallaron que las palometas son peces territoriales y que en esta época del año suelen atacar para defender los lugares elegidos para desovar, generalmente cerca de la costa, con escasa profundidad, abundante vegetación acuática y donde el agua casi no se desplaza. El licenciado en genética Danilo Aichino, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, e investigador en el Proyecto de Biología Pesquera Regional, explicó que en la zona conviven tres especies de pirañas: Pygocentrus nattereri, Serrasalmus maculatus y Serrasalmus marginatus. “Son especies carnívoras que tienen una dentadura especializada para cortar un bocado de un solo mordisco”, explicó.

“Los ataques comenzaron en 2011, a partir de la habilitación de playas artificiales en lugares que no son los ideales”, agregó. Sobre el comportamiento de las pirañas, indicó que “en épocas de reproducción frecuentan ambientes de aguas tranquilas, de poca profundidad y preferentemente con vegetación”.

“En el tiempo que construyen sus nidos y desovan en estos lugares es cuando atacan animales o personas que ingresan al agua, con el fin de defender su área de puesta de huevos”, indicó Aichino. Y sostuvo que la responsable de la mayoría de los ataques es la Serrasalmus maculatus.

El especialista, con larga trayectoria en el estudio de los peces de la cuenca del Paraná, dijo que los ataques podrían extenderse hasta el mes de febrero. Los últimos años se retrasó el período de desove a causa de la escasez de lluvias intensas. Aichino aportó otros datos interesantes: “Los picos de temperatura se dan generalmente a fin de diciembre y enero, si a esta altura las pirañas no encontraron los estímulos adecuados para desovar (creciente de la cuenca), se encuentran estresadas, por lo que cualquier animal o persona que ingrese a su territorio de desove será atacado”.

Sobre las rayas, indicó que existen seis especies en el río Paraná. Y que la púa con la que ataca cuenta con glándulas de veneno que producen necrosis de los tejidos. “Los ataques suelen ocurrir a escasos metros o incluso centímetros de la orilla de una playa”, donde se camuflan para alimentarse de otros peces, crustáceos y moluscos.