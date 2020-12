Pandemia: Capital y Paso de los Libres vuelven a fase 5

Se anunció oficialmente que Corrientes y Paso de los Libres vuelven a Fase 5. El gobernador adelantó en conferencia de prensa que estas ciudades pasan a Fase 5, y señaló que “las medidas que tomamos con el Comité de Crisis dieron sus frutos, pero no quiere decir que el problema está resuelto”.

“Llevamos más de 130.000 personas hisopadas en la provincia, vamos a seguir haciendo un esfuerzo para saber qué personas tienen Covid”, aseguró Valdés detallando que “hay que mantener los cuidados al máximo”. Expresó que “las medidas que tomamos con el Comité de Crisis dieron sus frutos, pero no quiere decir que el problema está resuelto, quiere decir que cuando menos nos movemos, cuánto más cuidadosos somos el número de casos disminuye”.

Afirmó que “nos habíamos fijado como meta disminuir el número de casos en Capital, por su abultada diferencia con el resto de las localidades de la provincia, las medidas fueron efectivas por lo que vamos a estar pasando a Capital y Paso de los Libres a fase 5, el intendente Tassano y Martín Ascua van a informar qué se van a hacer en cada una de las ciudades”.

“A partir de ahora, los próximos tiempos habrá mayor movilidad, pero pedimos que tengan absoluta responsabilidad en el movimiento, sabemos que tenemos que tener estos números por debajo para mantenernos acá”, mantuvo.

Valdés expuso que “el gobierno de la provincia estará pagando sueldos, vamos a tener todos los días de cobro, y eso generará gran actividad, lo que juega negativamente contra la pandemia, por lo tanto, pedimos que haya la mayor responsabilidad de todos los ciudadanos, principalmente a los empleados públicos y los trabajadores a quienes están destinado el aguinaldo y el sueldo”. Y agregó “a los comerciantes que tengan responsabilidad porque si no, tendremos que tomar medidas para cuidar la salud de todos”.