Otra vez paro si choferes si no cobran todo el aguinaldo mañana

UTA dio plazo hasta mañana. El gremio de los trabajadores de transporte, intimó mediante carta documento a propietarios de empresas de colectivos de Corrientes pidiendo por el pago del nuevo aguinaldo en un solo pago. Las razones y las consecuencias que se vivirán si no se efectúa el pago que reclaman. La Unión de Tranviarios Automotor realizó una intimación a empresas de colectivos correntinas explicando que, si no reciben el aguinaldo en un solo pago mañana, realizarán un paro de actividades desde el sábado. El gremio intimó a las empresas de transporte mediante una carta documento donde explicaban que si para mañana (viernes 18) no reciben el segundo aguinaldo en un solo pago, realizarán un paro de transporte público para el sábado 19 de diciembre. La medida, será “por tiempo indeterminado” en caso de concretarse la medida de fuerza.