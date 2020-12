Nos gobierna la mentira

Nos hablaron de “Progreso”. Nos hablaron de “Cambio”. Nos hablaron de “Aire fresco”. Nos hablaron de “Desarrollo”. Los únicos que progresaron, que cambiaron y que se desarrollaron están en el gobierno. Gozando de un bienestar que el pueblo se los dio, un bienestar que escasea hace mucho tiempo en esta provincia. Una provincia condenada a conformarse con el ripio, el cordón cuneta, la cumbia, el chamamé o la tarjeta Mbareté.

Mientras los funcionarios se apoderan de todo, lo toman todo, lo compran todo, los mismos funcionarios que contratan a todos sus familiares mientras en la provincia falta trabajo.

Los mismos funcionarios que manejan información privilegiada que con ayuda del poder y la justicia se hacen millonarios. Esos mismos funcionarios creen que pagan por ese tributo, en campaña, con un abrazo o con una bolsa de mercaderías, creen que nos están haciendo un favor con su presencia.

Señor Gobernador Ud. Forma parte de la fuerza que gobierna la provincia hace casi dos décadas, no hablen más de progreso porque no saben lo que eso significa.

El verdadero progreso es cuando una sociedad se desarrolla en lo económico, salud, seguridad, cultural o educativo, pero nada de eso lo han logrado así que no se jacte de logros que no conoce.

Willy Oviedo