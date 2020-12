Durante las Fiestas de Fin de Año en Corrientes, el intendente Osella adelantó que “no habrá restricciones” para ingresar a Goya; “siguiendo el protocolo habitual, los goyanos y otros visitantes no tendrán problemas para ingresar a la ciudad”. La semana próxima se lanzará el programa Navidad en Familia. “Siempre que sigamos en estas condiciones no habrá restricciones para el ingreso a la ciudad. Hay muchos goyanos en distintas partes de la Provincia y en el país. Si se cumplen los requisitos habituales no hay problema”, sostuvo.

Osella adelantó que “la semana próxima vamos a poner en marcha un programa local que se denomina Navidad en Familia, a partir del cual vamos a recorrer la ciudad buscando concientizar sobre lo que todos sabemos: mantener el distanciamiento, no utilizar los mismos vasos, no compartir el mate; queremos que las familias goyanas se reúnan”, aclaró. “Hace tiempo creemos que todo pasa por la responsabilidad colectiva. Lo que sugerimos es que las reuniones sean familiares, con la menor cantidad de gente, y en lugares abiertos”, explicó.