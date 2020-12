Movimientos sociales reclaman por el regreso del IFE

En Corrientes, “es un error haber sacado el Ingreso Familiar de Emergencia”, señaló Eva Romero, dirigente social del Movimiento Barrios de Pie. Realizan una manifestación en el microcentro de Corrientes. El mes pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que no habrá una cuarta tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10 mil pesos para los sectores más vulnerables. La noticia preocupa a las organizaciones sociales y, desde Barrios de Pie, Eva manifestó desde radio Dos que son muchas las personas afectadas.

“Vivimos el día a día, hay empleadas domésticas y gente que hace reparaciones en las casas y esas actividades que no están más; esto hizo que muchas personas que no participaban de las organizaciones sociales hoy estén participando y colaborando”, manifestó y adelantó que “es un fin de año complicado y difícil; hay un fantasma y un sector que siempre intenta poner el cuco de diciembre”.