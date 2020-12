Monte Caseros, donde el abigeato le ganó a la seguridad

Cansado del abigeato, un productor renunció a la actividad. “En este campo no se puede tener más animales”. El productor agropecuario de Monte Caseros, Daniel Carlino, relató nuevos hechos relacionados con el robo y faena ilegal de vacunos en la zona, y su cansancio respecto a la inseguridad que alimenta el abigeato. Pese a la movilización de productores de la zona de Monte Caseros, que logró la intervención y supuestamente más presencia del PRIAR en la zona a mediados de año, los robos de ganado continúan sin descaro, denuncian los dueños de animales.

“En agosto vino el PRIAR de Capital y el ministro de Seguridad (López Desimoni), pero siguieron los robos”, en la mañana del jueves “me faenaron ocho terneros muy jóvenes; de esto ya no hay solución, parece algo a lo que hay que acostumbrarse que cada vez será peor”, dijo desde LT7 Corrientes, Daniel Carlino, productor ganadero de la zona.

“Siempre siguen carneando, y son las mismas personas. Van cortando alambres, andan a caballo, así transportan los animales. Entran a Monte Caseros por la parte de atrás del aeroclub, atraviesan el charco y van a un barrio de por ahí”, denunció. “Lo de ayer creo que son ocho, pero puede ser más, debemos controlar, porque se llevaron prácticamente enteros los animales. Hay que buscar qué vacas quedaron sin hijos”, agregó.

“Todos sabemos quiénes son y cómo hacen, pero nosotros no podemos hacer nada. La policía y la Justicia no hacen nada. La vez del robo en agosto, terminaron con dos personas presas, pero a los dos días los largaron, porque no tenían pruebas suficientes”, comentó.

Cómo seguirá con este tema. Carlino se sinceró: “no sé la verdad. La otra vez lo pensé y ahora de nuevo. Creo que voy a tener que dejar de tener animales. En ese campo no puedo tener más animales, porque solo me llevo amarguras. Esos eran terneros, eran nuevos, un par de ellos tenían 48 horas de nacidos. Otros tenían un mes o dos meses. Los esperamos nueve meses que nazcan, y ahora otra vez a esperar 11 meses más para tener un ternero de esas condiciones. Es lamentable, pero creo que voy a tener que entregar el campo”, cerró.