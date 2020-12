Me quieren jubilar y no hicieron ni jardín de infantes

El exgobernador Horacio Ricardo Colombi le respondió con un “cross de derecha” al mentón político de la exviceintendente liberal de Camau Espínola, Ana María Pereyra, quien en términos mediáticos lo jubiló porque “ya fue en la historia institucional de Corrientes, no así en lo político”.

Igualmente, Ricardo Colombi advirtió que “la campaña (electoral) empezó hace rato, pero es una falta de respeto a la gente hablar de candidaturas”. El senador provincial y presidente de la UCR respondió estos cuestionamientos y habló de campaña, aunque rechazó anticipar candidaturas. En tiempos de Pandemia, “es una falta de respeto a la gente”, dijo sin vuelta Colombi, quien insistió que “la campaña empezó hace rato, pero es una falta de respeto a la gente hablar de candidaturas”.

Colombi, sostuvo que en materia de “campaña (electoral) siempre hay actividad”. Sin embargo, evitó hablar de candidaturas y reiteró: “No hay que hablar de fórmulas, es una falta de respeto en este momento por la situación que vivimos”. En una entrevista radial el tres veces gobernador se refirió, aunque sin nombrar, a las declaraciones vertidas por la diputada y presidenta del Partido Liberal, Ani Pereyra, quien afirmó que “Colombi es una etapa terminada en el Gobierno de Corrientes, no así en la política“.

“Sigo en movimiento -dijo- aunque parece que me quieren jubilar, pero hay algunos que primero tienen que terminar el jardín de infantes y la primaria“, ironizó el veterano dirigente radical. Y advirtió como “una falta de respeto hablar de candidaturas cuando hay gente que se está muriendo de Covid, gente que trabaja arduamente en la salud, en la seguridad, cuando tenemos problemas sociales”. Indicó que hay “varias versiones sobre Carlos Camau Espínola que indican que buscaría ser intendente de la Capital o senador nacional e inclusive vicegobernador de ECO”.

CHAMAMÉ

Tras la declaración de la Unesco, que reconoció al chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad, Ricardo Colombi consideró que “todos tenemos que estar contentos, porque después de mucho tiempo, gracias al trabajo constante de todos los actores del chamamé, músicos, poetas, escritores, comunicadores, gobierno, instituciones, sector público y privado, que el chamamé tenga este reconocimiento mundial tiene que ver con nuestra cultura, lo que somos los correntinos, con nuestra idiosincrasia, con los valores que tenemos”.

Fue crítico con la decisión del municipio de Esquina de habilitar eventos para 200 personas. “Si el turista puede pasar sin hacer hisopado, sin controlar. Es un número excesivo 200 personas, pero son las atribuciones que tienen los intendentes para tomar medidas en un solo sentido”.