Mburucuyá: de nuevo las órdenes de Guastavino

Polémica e indignación por un ciervo atado a un árbol y siete carpinchos en un chiquero. Por orden del intendente Guastavino, aseguró el encargado del hacinamiento de estos animales que estaban en notable estado de abandono, sin comida ni agua. Denunciarán a Pablo Guastavino. Mediante una denuncia de una fotógrafa, el ciervo de los pantanos fue socorrido por el Centro de Conservación Aguará.

Un pequeño ciervo de los pantanos atado a un árbol y en estado de abandono, junto con crías de carpinchos en un chiquero fueron encontrados este jueves en una finca del paraje Paso Aguirre en la localidad de Mburucuyá.

La fotógrafa de Vida Silvestre Irma Gamarra, que llegó al lugar por el aviso de un productor de la zona, encontró a los animales y alertó del caso a diversos organismos ambientales. “Al ciervo lo tenían atado del cuello y del pecho en un estado calamitoso, de agonía absoluta, apenas se podía parar”, detalló Gamarra desde Ellitoral.com.ar, mientras que “los carpinchos, que son al menos seis, están en un corral cual chiquero”, indicó.

La profesional se comunicó con la Fundación Rewilding Argentina que se encargó de las gestiones para que el grupo de Rescate Aguará pueda socorrer al ciervo de los pantanos, que estuvo abandonado por 48 horas, señaló la fotógrafa.

“Los del grupo de rescate se lo llevaron al centro Aguará, esperemos que logre sobrevivir, porque está muy vulnerable”, detalló la profesional.

En cuanto a los carpinchos, Gamarra señaló que se pondrá en contacto con Recursos Naturales y con la División Policía Rural e Islas y Ambiental Rural (PRIAR), para que puedan socorrerlos.

DENUNCIA Y EXPLICACIÓN OFICIAL

Según señaló la profesional, los animales estaban en ese corral “por órdenes del intendente de Mburucuyá (Pablo Guastavino), me explicó el encargado de esa zona”.

“El intendente se comunicó conmigo y me dijo que en ese lugar tiene un proyecto turístico con presencia de animales, pero no los puede tener así”, lamentó.

Gamarra adelantó que presentará una denuncia contra el jefe comunal “por maltrato animal y atentar contra una especie de valor especial”. El ciervo de los pantanos, “es una especie protegida”, afirmó.

Guastavino ensayó una especie de comunicado en sus redes sociales en el que sostiene que personal municipal fue el que encontró al ciervo. “Personal municipal que cumple vigilancia en el acceso a Paso Aguirre encontró un ejemplar de ciervo de los pantanos lastimado por lo que de inmediato informamos al subsecretario de Turismo, Pedro Cassani, quien dio instrucciones para que técnicos del área del Centro de Conservación Aguará bajen a Mburucuyá para evaluar la situación del animal y lograr lo antes posible su reinserción en la naturaleza”, sostiene la publicación.