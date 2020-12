Los Pumas igualaron ante Australia y terminaron segundo  

Los Pumas igualaron 16-16 ante Australia por la última jornada del Tres Naciones. Gracias a este resultado, el seleccionado argentino de rugby terminó en el segundo puesto del torneo, con un récord de una victoria, dos empates y una derrota.

Es un partido especial para el plantel que dirige Mario Ledesma. Primero, es el final de un torneo que comenzó con un triunfo histórico ante los All Blacks y un empate ante los propios Wallabies, pero que termina con el plantel envuelto en un conflicto contra la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby después del escándalo que se generó con la aparición de unos viejos posteos en redes sociales de tres integrantes del equipo argentino.

El seleccionado argentino de rugby no contó con Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, quienes protagonizaron el escándalo de los comentarios discriminatorios.

Hace menos de una semana, Los Pumas fueron apuntados en las redes sociales y por el mundo del deporte después del tributo que le rindieron a Diego Maradona a días de su muerte. En la derrota 38-0 contra Nueva Zelanda, el combinado nacional sólo utilizó una cinta negra en su camiseta, mientras que los Hombres de Negro desplegaron una casaca con el número 10 y el nombre del ícono del fútbol argentino antes de comenzar su clásico haka.

Después de lo sucedido, y en un video en el que participó todo el plantel, el equipo argentino se disculpó por lo sucedido. Cuando todo parecía haberse calmado, la aparición de publicaciones hechas hace más de ocho años con comentarios racistas y xenófobos reavivó la polémica con el seleccionado masculino de rugby. El capitán Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino fueron suspendidos por la UAR, que les abrió un proceso disciplinario y los apartó del equipo de cara al último partido por el Tres Naciones contra Australia, pero a las 48 horas les levantó la sanción.

Frente a este escenario, fue el mismo entrenador el que confirmó que, más allá que se les levantó la suspensión impuesta por la Unión en un primer momento, no fueran de la partida en el encuentro ante el seleccionado australiano que se disputó en el estadio Westbank, ubicado en Parramatta, ciudad de Sydney.

Fue un primer tiempo de alto vuelo para Los Pumas. Después de salir a la cancha con una camiseta especial, que presentó una parche especial que incluyó el tradicional número 10 y un crespón negro en homenaje a Diego Maradona, el equipo de Mario Ledesma tuvo que lidiar contra el poderío australiano y también con la complicada situación climática: la lluvia fue factor en el inicio de la última jornada del Tres Naciones porque complicó el manejo de la pelota para ambos conjuntos.

Con el regreso del apertura Nicolás Sánchez, autor de todos los puntos del seleccionado en los primeros tres partidos -sumó 40 unidades-, fue el tucumano el que igualó las acciones 3-3 con un penal después que los Wallabies se pusieron en ventaja con una patada de Hodge.

Minutos más tarde, el 10 de Argentina tuvo que salir del juego por un fuerte golpe, pero apareció Domingo Miotti, su reemplazante, para acertar otro disparo a los tres palos y poner en ventaja a Los Pumas (6-3). Ya cuando restaban cinco minutos para el final de la primera etapa, a los 35′, el conjunto nacional convirtió un try de toda la cancha que comenzó con un maul en su propio campo, continuó con un buen manejo de Felipe Ezcurra que habilitó a Bautista Delguy, que corrió sin parar hasta el in goal para poner el 13-3.

En el cierre, otro penal de Hodge puso cifras definitivas para el primer tiempo con ventaja argentina por 13-6.

La segunda etapa comenzó con otra anotación del número 15 de Australia: Hodge convirtió otro penal en puntos para que los locales se acerquen en el marcador. A los pocos minutos, la selección argentina sufrió la baja definitiva de Sánchez -lesión muscular- y los Wallabies se quedaron con un jugador menos por la tarjeta roja de Salakaia-Loto por un tackle alto a Santiago Grondona. Cuando iban 20 minutos del complemento, ya con Miotti

en la cancha, el apertura volvió a ampliar la distancia con otro penal (16-9).

A falta de 12′, los locales dieron el golpe y consiguieron su primer try de la mano Michael Hooper y conversión para igualar el resultado. A partir de dicha acción, Los Pumas resistieron con su gran defensa hasta que, cuando restaban menos de dos minutos, en los pies de Hodge los australianos tuvieron la oportunidad de ganar el partido. Pero la patada se fue ancha y, como había sucedido hace dos semanas, fue empate entre el seleccionado argentino y los Wallabies.

Nueva Zelanda se consagró campeón de este renovado Tres Naciones, que cambió su formato y no contó con Sudáfrica. Argentina y Australia terminaron iguales en puntos, con ocho cada uno, pero por una mejor diferencia de puntos, el conjunto de Mario Ledesma acabó en la segunda posición de un torneo que tuvo de todo para Los Pumas, tanto a fuera como dentro del campo.

Formaciones

Australia: Reece Hodge; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; James O’Connor y Nic White; Michael Hooper (c), Harry Wilson y Ned Hanigan; Matt Philip y Rob Simmons; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio. Entrenador: Dave Rennie.

Suplentes: Folau Fainga’a, Angus Bell, Taniela Tupou, Lukhan Salakaia-Loto, Rob Valetini, Jake Gordon, Irae Simone, Tom Banks.

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (c) y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Facundo Isa, Rodrigo Bruni y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti y Santiago Chocobares.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)