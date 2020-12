Fiestas en la Ciudad de Corrientes: los bares permanecerán cerrados el 24 y el 31 de diciembre. Aseguraron que no les convenía por las dificultades que tendrán. La municipalidad había confirmado ayer que estos locales podían atender hasta las 6 los días 24 y 25, y 31 y 1. A través de las redes sociales, se comunicó que los bares no estarán abiertos en la noche del 24 y 31. Sin embargo, la municipalidad había informado por la tarde de ayer que estos locales podían atender hasta las 6 y también la vuelta de música en vivo en aquellos lugares donde esto sea posible. “Cuando hicimos el comunicado no estábamos al tanto de la medida. Si lo pueden hacer en Navidad apoyamos la extensión horaria e incorporaron de espectáculos públicos con todas las medidas”, indicaron.

“En mi caso nuca abrimos 24 ni 31, siempre fue dejar que esa fecha los empleados y nosotros pasamos con nuestras familias. A raíz de los rumores de esta medida, en un grupo de WhatsApp, llegamos a la conclusión que no era conveniente abrir, dadas las condiciones”, aseguraron.

“Hay que pagar jornada doble a los empleados. La mayoría del público joven no ingresa hasta las 3 y media o 4; y vas a trabajar sin venta de cocina, etc.”, señalaron desde el sector empresarial.