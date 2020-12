Lo que faltaba detuvieron a ex penitenciario ladrón

Detuvieron al ex penitenciario que participó en el robo de una colchonería. Tres allanamientos desarrollaron el personal de la División Delitos Contra la Propiedad. En uno de ellos detuvieron a un ciudadano de 32 años, ex empleado penitenciario e incautaron $49.500; un uniforme del Servicio Penitenciario Provincial y otros elementos. Siguiendo con las pesquisas para dar con el último sujeto implicado y, para ello, se realizaron tres allanamientos, que permitieron la captura de un ciudadano de 32 años, ex agente penitenciario e incautaron seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos; la suma de $49.500; un uniforme del Servicio Penitenciario Provincial; una motocicleta marca Honda Elite; dos guitarras criollas; un termo marca Stanley; una cafetera; un taladro eléctrico; un juego de ollas; tres reel de recambio; varias prendas de vestir y un juego de accesorios para cocina.

El hecho sucedió hace unas semanas y un ex empleado de la firma fue detenido a los pocos días por ser presunto participe. En su poder hallaron una PC que pertenecía a la empresa ubicada en Sarmiento al 1000 aproximadamente.

CUATRO DETENIDOS

El 16 de noviembre, durante la madrugada varias personas ingresaron al comercio y se llevaron sumas importantes de dinero y dólares. Tras las primeras investigaciones, los agentes de Delitos Contra la Propiedad recabaron información necesaria para establecer que el trabajo delictivo fue realizado por una banda de “boqueteros” que realizaba sus trabajos en la provincia. Mediante varios allanamientos, detuvieron a cuatro sujetos, uno de ellos un ex empleado de la firma en poder de quien se incautó una notebook, que sería de la empresa. En las otras diligencias judiciales secuestraron dinero en efectivo y otros elementos de prueba para la causa.

Todos estos elementos estaban sin uso y fueron adquiridos con posterioridad al hecho. De esta manera se logró desbaratar y aprehender a la totalidad de la banda de “boqueteros”.