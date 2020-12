Le cortaron la luz a enganchados y le hicieron piquete a la DPEC

El piquete se da en un acceso a Corrientes que desemboca en Santa Ana. La DPEC acudió a cortar una línea clandestina y los vecinos no dejan salir a operarios. Una inédita situación ocurre en inmediaciones del barrio Bejarano, en adyacencias a la ruta provincial 43, donde un grupo de vecinos interrumpe el tránsito. Los operarios de DPEC concurrieron a cortar una línea clandestina y de acuerdo a lo informado por los mismos la gente no los dejan retirar bajo amenazas. Los vecinos del barrio Bejarano decidieron realizar un piquete por Ruta Provincial 43, que une Capital con Santa Ana. Los manifestantes aducen que les cortaron el servicio de energía, situación que rápidamente fue respondida por DPEC.

RESPUESTA

El jefe Comercial de la Empresa de Energía, Alejandro Ponce, comentó detalles de lo ocurrido desde radio Dos: “En el área de distribución tuvimos una denuncia anónima que en el barrio Bejarano había una extensión de línea que no era de la DPEC”.

“En el lugar constatamos que la línea no era DPEC y se procedió a inhabilitar el servicio. Al realizar el trámite, los vecinos nos interceptaron, y ahora no podemos salir”, expresó Ponce.

“Una solución inmediata no hay. Es un loteo y debe cumplirse un trámite para realizar la extensión de la línea. No acudieron cuando se les convocó para explicarle los pasos administrativos a seguir. Los vecinos involucrados manifiestan que son usuarios, pero ellos tienen una solicitud de servicios. Ellos son usuarios una vez que están conectados”, aclaró.

Ponce insistió que “la extensión es ilegal. Es una extensión de unos 300 metros, más 160 metros más que se agregaron después. Nosotros tenemos disponibilidad para lo que son usuarios hoy. Esta línea clandestina afecta a los actuales usuarios y ahora podría afectar a todos los vecinos”.