Las fuerzas de seguridad intervendrían para evitar aglomeraciones

Alberto Fernández no descartó la intervención de las fuerzas de seguridad para evitar aglomeraciones. “Si continúa el relajamiento, las fuerzas de seguridad van a actuar en las calles para impedir aglomeraciones”, anunció el presidente al referirse a una de las posibles medidas que podría tomar ante el aumento de casos de coronavirus.

En medio de los aumentos de casos de coronavirus en los últimos días, Fernández advirtió que “si continúa el relajamiento” de la sociedad, “las fuerzas de seguridad van a actuar en las calles para impedir aglomeraciones”.

El presidente analiza la posibilidad de instruir a las fuerzas de seguridad para que se disipen las aglomeraciones de personas como prevención ante el incremento de casos de coronavirus, pero descartó la implementación de un “toque de queda”.

“No vamos a implementar un toque de queda pero sí un toque sanitario que fue algo que funcionó en muchas ciudades del interior”, señaló Fernández. Remarcó que diciembre “fue un mes de relajamiento” frente al coronavirus y eso generó que el virus circulara “con mayor rapidez”.

“Tenemos la sensación que diciembre fue un mes de relajamiento, hubo marchas y situaciones que hicieron que el virus circule con mayor rapidez”, subrayó y aclaró que “si el relajamiento sigue”, se “verá la manera en la que las fuerzas policiales puedan actuar para disipar las reuniones y demás”. El aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es seguido con atención por el gobierno nacional, que decidió monitorear la situación en forma conjunta y en reuniones periódicas con las autoridades bonaerenses y porteñas. Así quedó acordado el miércoles por la tarde en una reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Quinta Presidencial de Olivos.

Los tres mandatarios coincidieron en reforzar el llamado a la población, apelando a la “responsabilidad” individual, para que se “extremen los cuidados”, indicaron fuentes oficiales. El presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Admitieron su “preocupación” por el aumento de casos y decidieron que, a partir de la semana próxima, mantendrán mayor contacto sobre esta situación y le darán dinamismo a los encuentros para evaluar la situación sanitaria y los partes diarios de casos del Covid-19, aunque por ahora no están previstas nuevas restricciones.

“No estamos para cerrar algo concreto por ahora”, señalaron fuentes de la Gobernación Bonaerense, y aclararon que se irá “monitoreando” la pandemia y esa posibilidad es lejana. Rodríguez Larreta fue acompañado por el vicejefe del Gobierno Porteño, Diego Santilli, quien no participó de la reunión; y luego ambos se retiraron en un automóvil sin hacer declaraciones; en tanto que Kicillof se fue al mismo tiempo, en el helicóptero de la provincia de Buenos Aires.