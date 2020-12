La mala suerte de Messi (Videos)

La razón es genial: Messi dijo que tuvo “mala suerte en tener a Guardiola y Luis Enrique“. El Diez del Barcelona respondió sobre dos de los entrenadores más importantes de su carrera como profesional. En su carrera como profesional a lo largo de su etapa en Barcelona, Lionel Messi levantó cuatro Champions League. Tres de ellas fueron con Pep Guardiola y Luis Enrique. Precisamente, la de Roma en 2009 y la de Wembley en 2011 con el hoy entrenador del Manchester City y en Berlín 2015 con el hoy seleccionador de España.

En las últimas horas, se adelantó una nueva parte de la entrevista con el Diez y capitán del Barcelona. El argentino habló sobre la injerencia que tuvieron estos dos entrenadores en su carrera como profesional. “Pep tiene algo especial, no sé, te hace ver las cosas de una manera, cómo preparaba los partidos, defensivamente y para atacar, te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar”, aseguró.

Agregó que “tuve la mala suerte, entre comillas, que tuve mucho tiempo a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguidos y tan rápido me hizo crecer muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica, que ellos me enseñaron”.

¿Podremos ver nuevamente a Messi a las órdenes con Guardiola?

El Manchester City está al acecho y el Diez desde el próximo viernes puede firmar un precontrato con cualquier otro club.