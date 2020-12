La burla viral de Dybala a Koeman en pleno Barcelona-Juventus (Video)

La Joya se burló de un reclamo del entrenador culé contra el banco de suplentes de la Vecchia Signora. Aunque no tuvo muchos minutos, Paulo Dybala se fue con una sonrisa este martes del Camp Nou. Por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, Juventus goleó 3-0 al Barcelona con un doblete de Cristiano Ronaldo. Recién entró sobre el final. No obstante, La Joya se hizo viral en las redes sociales, pero por un hecho que pasó antes de su ingreso.

Cuando la visita ganaba 2-0, antes del último penal de Cristiano Ronaldo, Ronald Koeman fue a protestar contra el cuarto árbitro. Algo le recriminó del banco de suplentes de la Juventus. Dybala sonrió con sus compañeros como al no entender qué protestó y se burló con un gesto. Rápidamente, en las redes, el momento se viralizó.

