La Asociación de Clubes programa cambios en la Liga Nacional

Si bien falta la oficialización tras la habilitación necesaria para volver a jugar, el certamen retomará el 4 de diciembre con la disputa de la 9ª fecha de las dos zonas. Desde el 6 de diciembre cambia el formato y se cruzan los equipos del norte contra los del sur hasta fines de diciembre para cumplir la primera rueda. El secretario Técnico de la Asociación de Clubes, Sergio Guerrero, explicó los cambios en el formato de La Liga Nacional en su regreso. El dirigente afirmó que el inicio de la actividad sería el 4 de diciembre (necesita autorización gubernamental) y finalizaría el 25, todo en Capital, donde se completará la primera rueda de las Conferencias Norte y Sur. Después se cruzarían los equipos.

Habrá 10 partidos por día; y no se contemplará la pérdida de puntos. Se reprogramarán todos los partidos que no se puedan jugar y serán en total 38 juegos de fase regular por club.

Para continuar la competencia se realizarían mini sedes en enero, febrero y marzo. La idea es que los 4 primeros clasificarían a cuartos de final y del 5 al 12 jugarían playoffs. Pueden ser a 5 juegos o a 3, según se pueda competir con localías. La final se intentaría jugar a 7. Confirmó que se mantendría un descenso, salvo que se modifique el reglamento en Asamblea.

“Hoy se presentará la posibilidad de seguir trabajando en esquema de sedes y que La Liga se reanude el 4 de diciembre y, si todo sale bien, termine el 25 y se completen los partidos de la primera fase, tanto de la Conferencia Norte como la Sur. Esa será la última fecha para todos. Se jugarán 10 partidos por día y serán un total de 38, con ascensos y descensos según lo que se aprobó en la asamblea”.

«El 4 se jugaría la novena fecha de lo que venían jugando, Sur con Sur y Norte con Norte, cada uno completa la vuelta con sus rivales por conferencia. El día 5 se descansa y el 6 arranca la secuencia de 2 partidos seguidos cruzados. 8 y 9 de descanso y así la misma secuencia de juego que se venía haciendo, pero jugando 10 partidos en vez de 5 entre las dos canchas».

“Habíamos trabajado con el concepto, que se había aprobado, en que aquellos equipos que no se podían presentar perdían puntos y no se reprogramaban los juegos. Al tomarse la decisión de la reprogramación, genera cierta incertidumbre y no tenemos fecha cierta de finalización cosa que complica por las fiestas, las fechas, los pasajes aéreos. Con este esquema de las próximas sedes, como los equipos se van a volver a encontrar, se reprograman en esos momentos. La fecha 6, 7 y 8 del Sur se van a reprogramar completas en los próximos encuentros. Lo de Buenos Aires es simple porque pueden jugar en Capital entre equipos de la misma ciudad para que cumplan con el calendario y los que son de ciudades diferentes se van a jugar en el próximo encuentro. Desde el 14 de enero al 22 de enero van a jugar los equipos de la Patagonia, más del sur, con Córdoba, Santiago del Estero y Sunchales”.

“Los primeros cuatro equipos pasarán directamente a Cuartos de Final, mientras que los que estén del puesto cinco al 12 de la tabla jugarán los Playoffs. La idea es que las series se jueguen al mejor de cinco partidos y la final al mejor de siete. Queremos hacerlo de la mejor forma productiva posible. Hoy tenemos en Buenos Aires a los equipos de las dos conferencias y que jueguen cruzados los del Sur contra los del Norte. El plan es trabajar, si se puede, hacer viajes con el formato tradicional a 5 juegos y si hay que juntarse en un lugar, la idea es hacerlo al mejor de 3″.

«En febrero la ventana de FIBA generará un párate y además es más complejo armar en huecos que nos quedan libren en minis sedes, ya que ahora tenemos los equipos en Capital nos sacamos la tirada más larga de partidos con los 20 equipos jugando todos contra todos. Esta tanda de partidos será más compleja generarla en las alternativas posteriores».

«Hoy Peñarol y Regatas tendrían inconvenientes para volver el 4. Ninguno de los otros clubes manifestó complicaciones. El plan de reprogramación aquel que no se pueda presentar, tendrá su partido pendiente y lo jugará en enero si puede».

UCU Radio