Joe Biden recibió la vacuna contra el coronavirus de Pfizer (Video)

EEUU lucha contra el Covid-19. El presidente electo de Estados Unidos destacó la labor de los científicos y de los trabajadores de la salud luego de recibir la dosis. Llamó a la gente a confiar y aplicársela. El mandatario de 78 años, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BionTech en un evento televisado, como parte de una campaña para convencer a la población que la inmunización es segura.

El país más afectado por el virus vive el mayor pico de infecciones en lo que va de la pandemia.

“Estoy haciendo esto para demostrar que la gente tiene que estar preparada cuando esté habilitada a ponerse la vacuna. No hay nada de qué preocuparse“, subrayó.

Destacó la labor de los científicos y los trabajadores de primera línea que trabajan durante la pandemia y en el desarrollo de la vacuna.

"The administration deserves some credit getting this off the ground," President-elect Biden says after receiving the coronavirus vaccine. pic.twitter.com/eo2hsUjQz0

— NBC News (@NBCNews) December 21, 2020