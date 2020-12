Irresponsabilidad al máximo: las fiestas clandestinas no se detienen

Las fiestas clandestinas que reúnen a cientos de jóvenes, no cesan en la provincia. La irresponsabilidad no se detiene. Mientras no solo crece el número de muertes sino que, en los testeos rápidos, el mayor porcentaje detectado con COVID 19, integra la franja de los 20 a 35 años de edad; videos de un encuentro bailable y también de un show musical ocurrido en Mercedes, fueron viralizados por las redes sociales.



DUATLÓN



A este episodio se sumó la insólita organización de un Duatlón en Monte Caseros. Los responsables del evento, que convocó a casi un centenar de participantes, son de la propia municipalidad. Imágenes muestran a los competidores posando para las fotos sin barbijos. Esta comuna liberó las actividades nocturnas. Hubo aglomeraciones de jóvenes en la ribera del Río Uruguay los fines de semana.

DESFILE



En Paso de los Libres se supo que un desfile de modas organizado por un club, provocó varios contagios. También un cumpleaños, cuando no están permitidas las reuniones sociales, terminó como foco de infección. Esta localidad está en Fase 3.

FIESTA CLANDESTINA



Decenas de jóvenes fueron detenidos por una fiesta ilegal en Goya.