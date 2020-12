Intentaron prenderle fuego a la casa de los padres de policías

En Corrientes, el ataque sucedió en el barrio Sol de Mayo, donde encontraron un bidón de 5 litros. La madre de los efectivos asegura que “no tienen problemas con nadie“. Este miércoles por la noche intentaron prenderle fuego a un domicilio en el barrio Sol de Mayo de la capital correntina. En el lugar del hecho, habitan los padres de dos policías de Corrientes. Todo sucedió cerca de las 23:00.

María Cristina Gómez, madre de los efectivos, comentó desde radio Dos que el ataque ocurrió cuando su marido se encontraba mirando la tele y en un momento determinado “sintió” que estaban tirando nafta en el árbol que está en la vereda, y luego comenzó el incendió que alcanzó a los aires acondiciones, una media sombra y algunos cables. “Estoy preocupada porque tengo un nieto de 7 meses de vida“, dijo la mujer. Cómo hicieron para apagar las llamas. Comentó que con su esposo y su hija comenzaron tirándole agua, pero era “peor”, entonces decidieron arrojar arena que permitió terminar con el incendio. “Menos mal que no llegó hasta el garaje de madera”, manifestó, y agregó que en el lugar encontraron un bidón de 5 litros.

El ataque podría estar relacionado porque uno de los hijos de Gómez habría “metido preso a un delincuente” y que este fue “condenado hace pocas semanas“. La mujer aseguró que sus dos hijos tienen sus domicilios en otros puntos de la ciudad.

Consultada ante esa hipótesis, la propietaria de la vivienda descartó que sea cierto, asegurando que ella y su familia mantienen “buena relación con todos los vecinos” y que “no tienen problemas con nadie”. Habló con sus hijos y estos le afirmaron que “no recibieron ninguna amenaza“.

María Cristina sostuvo, entre lágrimas, que está “muy mal” e insistió que su familia “no le molesta a nadie”. La denuncia por lo ocurrido quedó radicada en la Comisaría N°11. Este mediodía se realizaron los peritajes de rigor en la vivienda atacada.