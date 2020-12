Indignación: compró una moto, le robaron y todo quedó filmado

El hecho no fue esclarecido pese a que detuvieron al supuesto autor. El vehículo fue robado en pleno centro de la capital. Una persona denunció la sustracción de su motocicleta seminueva que estaba en un garaje ubicado en calle Salta 1400, en pleno centro de Corrientes, delito que quedó registrado por cámaras de seguridad. Merced a esto, lograron atrapar a uno de los acusados. La víctima, Juan José Acevedo, denunció que “la policía conoce a los delincuentes”. De hecho, “detuvieron a uno de ellos y hasta secuestraron la moto en que ellos se movilizaban. Pero la mía sigue sin aparecer, al igual que el otro delincuente”, afirmó.

El caso se halla en manos de la Dirección de Investigación Criminal que trabaja en el caso y demoró a uno de los acusados, llamado Matías. También incautaron una moto que sería en la que se desplazaba junto con una cómplice. Falta recuperar la que robaron. Según la víctima, “es una Honda Wave (blanco), que había comprado hacía una semana. Lo que más bronca me dio de toda esta situación es que, en todo momento, los efectivos me decían que los tenían cercados, que sabían quiénes eran, pero hasta ahora no logran atraparlos”, planteó.