Incremento salarial y adicional de 8 mil pesos para judiciales (Video)

A pesar de la queja del SITRAJ que considera insuficiente todo lo anunciado. Por Acuerdo Extraordinario Nº20/20 el Superior Tribunal de Justicia dispuso hoy un aumento salarial para toda la planta administrativa, de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios del Poder Judicial (5% desde febrero y 5% desde marzo). Estableció un adicional no remunerativo y no bonificable hasta de 8 mil pesos por agente activo. La Corte Provincial dispuso hoy por Acuerdo Extraordinario N°20/20 un incremento del 5% a partir de febrero de 2021 y un 5% a partir de marzo de 2021. El aumento alcanza a toda la planta administrativa, de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios.

ADICIONAL $8 MIL PESOS

El Superior Tribunal de Justicia dispuso además por Acuerdo Extraordinario N°21/2020 liquidar por única vez para todo el personal del Poder Judicial y contratados con locación de servicios, un adicional no remunerativo y no bonificable de $8 mil pesos por agente activo de la planta permanente y temporaria. Esto es para todas las escalas de la estructura salarial y por contrato de locación de servicios vigente.

Los 8 mil pesos se liquidarán, $3 mil pesos con el sueldo de diciembre de 2020 y $5 mil pesos con el salario de enero de 2021. Este adicional no será parte integrante de la base de cálculo de ningún concepto remunerativo y/o no remunerativo.

RECLAMABAN 35%

Judiciales consideran insuficiente el 10% de aumento salarial otorgado por el STJ

En Pellegrini y 9 de Julio, cortaron el tránsito trabajadores judiciales, reclamando un aumento salarial del 35% al STJ. Finalmente se conoció que otorgaron, en un acuerdo extraordinario, un incremento del 5% con el mes de febrero, otro 5% con el mes de marzo. Además, percibirán un plus no remunerativo, dividido en dos cuotas, una de 3 mil pesos, a pagarse con el mes de diciembre, y otra de 5 mil pesos con el sueldo de enero.

El secretario general del SITRAJ, Juan Carlos González, analizó que “el acuerdo extraordinario número 20, decidió actualizar los haberes, pero para el año que viene, con nuevo presupuesto, un 5% a partir del mes de febrero, y con los sueldos del mes de marzo, otro 5%”. Afirmó que “nos otorgan un plus no remunerativo de $3 mil pesos a pagarse con el mes de diciembre y otros $5 mil, a pagarse con el sueldo en el mes de enero”.

Sobre la actualización otorgada, el secretario del SITRAJ, sostuvo que “este 10% que nos proponen nos parece insuficiente, pedíamos un 35% de actualización, porque tuvimos solo un 12% de aumento en todo el año, lo que demuestra claramente la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario”.

“Vamos a analizar en el seno de la asamblea y después se va a decidir las acciones”, cerró González.