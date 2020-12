Increíbles carreras cuadreras auspiciadas por el Gobierno de Corrientes (Video)

Las típicas carreras cuadreras, que desafían el paso del tiempo y mantienen viva su esencia, especialmente, en la mayoría de los pueblos correntinos; han recibido -sugestivamente- durante los últimos días, desde su desarrollo durante el fin de semana en los campos de Santa Ana, una catarata de críticas, rechazos y campañas en contra, de todo tipo. Llamativamente, la última cita en la ciudad de Los Guácaras de lo que alguna vez fue llamado “deporte de los reyes”, fue vilipendiado como un despropósito en épocas de Covid, haciéndolo desde las usinas comunicacionales que esponsoreá el gobierno de Valdés. Algo inconcebible en tiempos de Pandemia de una enfermedad mortal, convocando verdaderas multitudes tal como se observa en estas imágenes. Lo raro es que las principales voces radiales del gobernador, fogonearon en las últimas horas, a pie juntillas, las consignas negativas ante sus escasos oyentes despachándose en contra de las carreras cuasi informales corridas el fin de semana en las tierras de lo que alguna vez fue terreno productivo del Ingenio Correntino. Se comprueba, además, la falta de “comunicación”, en la horizontalidad que debería haber entre el jefe de gran parte de la prensa correntina, el ituzaingueño Julio Burna -otro funcionario devenido de mendigo a millonario-, con algunos de sus multimillonarios espadachines comunicacionales, porque nadie los avivó que la cita turfística en Santa Ana estaba auspiciada por el propio Gobierno de Corrientes, Gobierno de Todos y Vamos para Adelante, etc.

Como daño colateral que se intentó hacerle a la cita de apuestas por las patas de los caballos, se esgrimió cierta cuota de irresponsabilidad para organizar algo que congregó, aglomeró, amuchó y encimó a muchos parroquianos en épocas del mortal Coronavirus. Tal vez, deberían haberle avisado al propio Gustavo Valdés de todo esto, quien no dudó en saludar a cada uno de los jinetes “al mejor estilo del lejano oeste de Jhon Wayne” y no dudó en ponerle su firma y apoyo económico a estas carreras cuadreras de Santa Ana con el “Gran Premio Gobierno de Corrientes”.