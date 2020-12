Inclusión: incorporaron a un discapacitado visual en el Hospital Vidal

Y así fue que un día ubicaron a una persona ciega en la guardia del Hospital Vidal que está ubicada por calle Necochea. La situación despertó una serie de interpretaciones y aportes positivos, desde la opinión en las redes sociales.

“Atiende el teléfono nomás. Eso es inclusión. ¡Una buena!” (Silvia Adriana Casarrubia)

“Así es atiende el teléfono, Franco es técnico en Radiología” (Cristina Marzzolli)

“Excelente” (Liliam San Martin)

“¿Y? ¿cuál es el problema? Es un excelente compañero y hace muy bien su trabajo” (María Esther Sánchez)

“¡Es verdad! Hace rato está y ¡es muy buen compañero!” (Ana Laura López)

“¿Está mal que trabaje un no vidente? Para mí está perfecto” (Rubén Alberto Villordo)

“Franco un excelente muchacho… te felicito mi amigo” (Oscar Adolfo Barceló)

“No se dice más persona no vidente, se dice persona con discapacidad visual (ciego, disminuido visual)” (Zulma Beatriz Samaniego)

“El conmutador cambiaron de lugar, porque estaba en la oficina de enfrente. Felicidades es un excelente compañero” (Romina Paola Pita)

“A ver si nos entendemos compadre. Nunca critiqué el trabajo de esta persona, nunca dije que está mal, jamás voy a criticar a un trabajador. Si realmente querés ayudarlo ponelo en un lugar mejor. Nada más… me hago cargo de lo que escribo pero no de lo que piensen o interpreten” (Willy Oviedo)