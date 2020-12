Importante actuación de Santiago Basterrechea en el TC Pistas Mouras

LA PLATA. El joven piloto bellavistense hizo su debut el fin de semana en el Campeonato 2020 del TC Mouras. Siendo su primera experiencia, el “Grillito” redondeó buenos tiempos en la clasificación y a su regreso a Corrientes, fue destacado por las autoridades y la afición deportiva. El Turismo Carretera (TC) que se desarrolla en el circuito sin chicanas del autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata, cumplió con una nueva fecha y la cual, tuvo como debutante al correntino Santiago Basterrechea. La clasificación se corrió el domingo 29 y fue transmitida a todo el país a través de la TV Pública y otros canales.

Su participación fue posible merced al acompañamiento de la peña Pro Autódromo, y otros aportes que recibió en la previa, pero sin dudas, se trató de un gran sacrificio. Luego de participar en la carrera, cuando regresó a Bella Vista, el intendente Walter Chávez, lo recibió en su despacho, lo felicitó y también comprometió el acompañamiento del municipio.

TECNICA

La diferencia entre ambas categorías es que, un multiválvulas de TC Pista tiene una brida limitadora que no le permite superar los 405 caballos de potencia, mientras que un Turismo Carretera tiene entre 35 y 40 HP más. En cuanto al peso mínimo, en el TC, Chevrolet y Dodge pesan 17 kilos más que en TCP (1.317 contra 1.300) y Ford, 12 kilos más (1.307 contra 1.295).

EN PRIMERA PERSONA

El mismo piloto se expresó en sus redes sociales luego de la histórica participación y sostuvo: “Un finde semana increíble, es uno de los mayores logros en mi carrera deportiva poder ser parte de una categoría tan importante a nivel nacional cómo es el TC Pista Mouras, nuestra única meta siempre fue tratar de terminar y sumar toda la experiencia que se puede, arriba de ese misil ya que no es poca cosa, y así fue, logramos nuestro objetivo”.

Brindó agradecimientos especiales “a todas las personas que estuvieron desde el primer momento y confiaron en mí, principalmente a toda mi familia, mi novia, sus familiares, mis amigos, la Comisión Pro autódromo de Bella Vista (Corrientes); a todos los sponsors, al Equipo Quilmesplas y a toda esa gente que incansablemente colaboró con este proyecto, se encargándose de hacerme llegar miles de mensajes alentadores en todo el fin de semana”.

“Se notó mucho el cariño y el aguante de toda mi ciudad, eso es algo importante y no dejar pasar que en plena tormenta me recibieron con una caravana enorme. Me hace muy bien saber que hay mucha gente contenta con este logro importante para nuestra querida Bella Vista y también así, para toda la provincia. Muchas gracias a todos y esperó poder seguir estando en esa importante grilla de largada” concluyó.