Iba sin casco en moto y terminó en el Pediátrico

El niño iba como acompañante en la motocicleta que atropelló a una camioneta. Debió ser internado en el hospital pediátrico. Sobre el mediodía de ayer se produjo un siniestro vial en la esquina de calles Milán y Siracusa, donde una motociclista terminó chocando contra una camioneta al querer cruzar esa intercepción. La colisión, ocurrida en la capital correntina, dejó como saldo a un menor herido que iba como acompañante de la conductora de la motocicleta. El nene, que no viajaba con el casco de seguridad, debió ser trasladado al Hospital Juan Pablo II tras ser asistido, en primera instancia, por personal del 107 y vecinos que presenciaron el hecho. La mujer no resultó con lesiones graves. No trascendió la identidad de los protagonistas de la colisión.

OTRO NIÑO

En tanto, el miércoles un chico de seis años también debió ser internado en el Hospital Pediátrico luego ser atropellado por un camión cuando intentó cruzar una calle. Pudo saberse que el menor terminó con fractura de cráneo en la parte occipital. El accidente se había producido en el Barrio 17 de Agosto, por calle por calle Turín entre Palermo y Cirilo Blanco.