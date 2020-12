Hospital Escuela: preocupa la ingesta de alcohol durante las fiestas

“Los correntinos nos desconocemos cuando tomamos un poco de más y las fiestas familiares terminan en batallas campales“, sostuvo el director del nosocomio, Salvador González Nadal. El Hospital Escuela se prepara para las noches del 24 y del 31 con un refuerzo en sus guardias. “Como todos los años, para los días festivos vamos a estar con tres médicos en guardias activas, un traumatólogo y después los otros servicios tendrán sus médicos, como cirugía y traumatología”, aseguró.

“Estamos al 100% activos, lo único que nos causa un poco de preocupación es la cantidad de días no laborables. Abunda más el alcohol y son más los accidentes de tránsito y violencia, como grescas con arma blanca o arma de fuego”, manifestó.

Con respecto a los siniestros viales, el director remarcó que “esto produce no solo un aumento del trabajo en el hospital, si no que una persona va a tener una discapacidad significativa a lo largo de su vida, y todo por algo que se podría haber previsto”.

“Los correntinos nos desconocemos cuando tomamos un poco más y las fiestas familiares deberían ser alegría, felicidad, pero termina en batallas campales entre familiares o vecinos”, indicó.