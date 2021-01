Histórico: una mujer dirigió un equipo NBA por primera vez

Becky Hammon debió conducir a los San Antonio Spurs desde el segundo cuarto por la expulsión de Gregg Popovich por discutir con el árbitro. Asistente técnica de San Antonio Spurs, se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo en la historia de NBA, cuando se hizo cargo tras la expulsión de Gregg Popovich en la derrota ante Los Ángeles Lakers por 121-107. Hammon, exjugadora de la WNBA y ayudante del histórico Popovich, debió conducir al equipo desde el segundo cuarto por la expulsión del entrenador principal de los Spurs por discutir con el árbitro Tony Brown.

Rebecca Hammon de 43 años, 1.68 metro de altura y que forma parte del cuerpo técnico de San Antonio desde 2014, expresó después del partido: “Lógicamente que es algo importante y sustancial para el deporte. Trato de no pensar en la dimensión de este asunto porque puede resultar algo abrumador y realmente no tuve tiempo para reflexionar ni para mirar mi teléfono”.

La exbasquetbolista estadounidense, quien entrenó entre otros a Manu Ginóbili, agregó: “Llevo muchos años en San Antonio. Popovich me señaló a mí y eso fue todo. Traté de poner a los jugadores en los lugares indicados y de motivarlos. Obviamente se trata de una situación de aprendizaje para todos nosotros”.

Hammon se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales y recibió elogios hasta de LeBron James, principal estrella de la NBA y los Lakers, actuales campeones de la mejor liga de básquet del mundo. “Felicito tanto a ella como a nuestra liga. Ella tuvo que hacerse cargo hoy, mostrar su trabajo, mostrar su talento y su amor por este deporte”, opinó El Rey.