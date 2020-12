Goya: Aplican Sputnik a la primera línea de trabajo del hospital

“Es un paso más. Vamos a vacunar al personal de la primera línea del hospital Camilo Munigurria. Tenemos 85 dosis de vacuna que se aplicarán desde hoy”, precisó el intendente Osella. “Tengo entendido que la semana que viene se entregarán más dosis”, adelantó. El jefe comunal goyano confirmó que “hay tres casos activos; estamos razonablemente bien, pero vivimos en un momento complejo donde tenemos muchas visitas de personas de grandes centros urbanos y tenemos todo un protocolo que llevamos adelante”.

“En Navidad tuvimos la mayor cantidad de visitas en la ciudad desde el inicio de la pandemia. La gente tiene enorme necesidad de reencontrarse”, admitió. “De lo que ingresó en Navidad, al menos hasta ahora no se detectaron nuevos focos lo que implica que no hubo alto impacto; en general la gente se porta bien; siempre hay alguno que no cumple pero de acuerdo a nuestra población la situación está controlada”, evaluó.