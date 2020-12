Fuertes declaraciones de Panseri: duro cruce por los sueldos en el STJ

Casi hubo escenas de pugilato en la última Acordada del Superior Tribunal de Justicia. Algunos miembros del Alto Cuerpo, le recriminaron al ministro Eduardo Panseri, sus declaraciones a un medio de Goya. “Somos los funcionarios que mejor ganamos en la provincia de Corrientes. Vamos a empezar por ahí. Esto no es para que nivelemos para abajo”, diría Panseri. Sutilmente reconoció los suculentos sueldos que cobran los jerarcas judiciales que superan los 400 mil pesos. Esa vez también justificó que no hay incremento para los empleados de la Justicia, por causa de la pandemia del coronavirus. El fiscal general Cesar Sotelo, le recriminó duramente esas apreciaciones salariales ante la prensa, y casi se fueron a las manos. No es la primera vez que ambos se cruzan duramente. La paradoja, es que, al ex rugbier Panseri, le tuvieron que embargar el sueldo de juez, en un juicio por alimentos por un hijo no reconocido. El Ojo en la paja ajena.