Fuerte denuncia: ¿tengo que dejarla morir?

Reclama a la obra social por no asistir a su hija con problemas en la médula ósea. Marta Medina es la madre de Luz del Rosario Moreira de 21 años, afiliada a la obra social incluir que padece miolodisplacia desde los 14. Para sobrevivir la joven necesita transfusiones de sangre mensuales y la obra social desde mayo no responde al pedido de los filtros necesarios.

¿QUÉ ES LA MIOLODISPLACIA?

El Síndrome mielodisplásico o la miolodisplacia es un conjunto de trastornos ocasionados por la producción de glóbulos rojos generados en la médula ósea. Es decir, la médula deja de funcionar y conduce a problemas de respiración, fatiga, aparición de hematomas y palidez. Se desconocen las causas y puede evolucionar hasta convertirse en leucemia. Las transfusiones y los medicamentos pueden controlar los síntomas y los trasplantes de médula ósea pueden disminuir la necesidad de transfusiones y desacelerar o evitar la evolución hacia la leucemia.

TESTIMONIO

“Desde que empezó la pandemia, el Banco de Sangre le venía otorgando los filtros, la obra social no responde a los reclamos desde mayo”, explicó la madre desesperada y se preguntó: ¿Tengo que dejar morir a mi hija? “Es la obligación de otorgarle mes a mes los filtros porque pagamos por un servicio”, destacó Radio Dos y ratificó que “a mi hija le tienen que hacer trasplante de médula porque ella no genera glóbulos rojos, hace 6 años está viviendo por la sangre otorgada de las transfusiones”.

Sostuvo que en el mes de junio ya hubo problemas para otorgarle los medicamentos necesarios que, a su vez, le aumenta en exceso el hierro: “Tuvimos que presentar 50.000 papeles, historias clínicas y estudios”. Medina señaló que “normalmente” la obra social otorgaba los filtros “sin problemas” y que luego de la pandemia ya no entregaron los filtros a pesar de tener la autorización y de tener “todos” los expedientes necesarios.