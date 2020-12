Fiestas descontroladas: el enojo de Ricardo Cardozo

El ministro Ricardo Cardozo, por los descontroles en Corrientes, sentenció que “estamos enojados y muy preocupados”. El ministro de Salud de la Provincia, reconoció sentirse “re preocupados y hasta enojados; si no respetamos las normas y vamos al descontrol, vamos a complicarnos”.

“La gente joven y no tan joven que no asume su responsabilidad es la que después llora por la ida de seres queridos”, dijo.