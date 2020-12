Clandestinas y descontrol: juventud divino tesoro, pero irresponsable

La muerte por COVID 19 de una embarazada de 35 años, que cursaba la 22ª semana de gestación, puso en alerta que, no solo las personas mayores con enfermedades de base, son las únicas que víctimas de este flagelo. Se contabilizan entre los fallecidos a mujeres y hombres jóvenes y sanos. La ciencia aun no puede descifrar genéticamente qué es lo que sucede, mientras tanto en Corrientes, los que menos respetan el protocolo son los de menor edad. Hay demasiadas críticas por las últimas flexibilizaciones, tanto del gobierno provincial como de varios municipios. El fin de semana largo consumada la festividad navideña, fue un verdadero descontrol. Inclusive el desmadre, fue palanqueado por algunos jefes comunales. Las reuniones clandestinas pululan, las aglomeraciones costaneras o en zonas de ribera de jóvenes son numerosas. Existen casas de eventos que realizan cumpleaños a puertas cerradas. En lugares donde no llega la fiscalización municipal. Ocurre en la periferia de la ciudad.