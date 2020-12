Femicidio en el Juan XXIII: golpeó a la mujer antes de quemar la casa

El femicida habría golpeado a su mujer antes de quemar la casa. Nuevos indicios dan cuenta que el acusado primero habría atacado a golpes a su pareja. La causa judicial fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo y violencia de género en concurso real, criminis causa e incendio”. La muerte de la mujer y sus hijos se considera uno de los hechos más impactantes de los últimos tiempos. Nuevos avances en la investigación del impactante femicidio del Barrio Juan XXIII dan cuenta que el hombre primero atacó a golpes a la mujer y posteriormente -en plena madrugada- prendió fuego la habitación donde ella estaba junto a los hijos de ambos de 4 y 7 años.

Fue este jueves 24 de diciembre, por calle Potosí 3100 casi J. M. de Rosas. Minutos antes de las 6:00, habría ocurrido el espeluznante episodio y un elemento probatorio firme que fue introducido al expediente fue la comunicación telefónica que mantuvo la nena de 7 años con su abuela materna. La propia abuela contó que pasadas las 5.30 recibió una llamada telefónica desde el celular de su hija y al atender escuchó la voz desesperada de sus nietos. Dijo que la nena, de nombre Mara le contaba que sus padres peleaban y que el nene llamado Thiago decía: “Abuela, papá le retó a mamá”, comentó Ramona a los investigadores.

El escenario de la tragedia fue en la planta alta. Un primer piso donde dormía Sandra Farías y sus hijos Thiago y Mara, en la misma propiedad donde también vivía Francisco José Quintana de 45 años, quien trabajaba hace años en el área de Ceremonial del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Corrientes. Era personal de planta permanente, precisaron fuentes del caso.

Está acusado de “homicidio agravado por el vínculo y violencia de género en concurso real, criminis causa e incendio”.

ANTECEDENTES

Los vecinos, ni bien se enteraron del hallazgo de los tres cuerpos, no dudaron en acusar a Quintana, a quien tildaron de ser una persona violenta con su familia. A la vez los familiares de Sandra Frías coincidieron que hacía tiempo ella padecía los tormentos de una relación. Incluso explicaron que durante un tiempo estuvieron separados, pero por cuestiones que no logran comprender ella aceptó apostar nuevamente por la convivencia. Se armó un espacio en la terraza donde pasaba las noches con sus hijos, en tanto que el hombre dormía en otra habitación. Este dato fue revelado por los propios investigadores, quienes afirmaron que Quintana y Farías no dormían juntos.

A partir del relato de los niños, se cree que esa trágica madrugada el hombre accedió a la planta alta donde empezó a discutir con la mujer, incluso se habla de agresión con golpes de puño, delante de los hijos de ambos.

El hombre habría tomado un bidón con nafta, roció la cama y prendió fuego. Adentro quedaron encerrados la mujer y los niños. El desenlace fue horroroso.

Las víctimas alcanzaron a pedir auxilio y los vecinos llamaron al servicio gratuito del 911, pero cuando los bomberos y policía llegaron, fue demasiado tarde. Habían muerto, asfixiados por el humo. De inmediato fue apresado Quintana como principal sospechoso del femicidio y quedó imputado por orden del juez de Instrucción como autor del triple homicidio. Fue trasladado a la Comisaría Quinta.

La causa está la Comisaría 12ª, que aún tiene en sus manos el expediente, donde se toma declaración a testigos y se reúnen elementos probatorios en uno de los hechos de violencia de género más impactantes de los últimos tiempos.