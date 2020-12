Federal A: Boca Unidos terminó un año para el olvido

Boca Unidos no pudo con Unión de Sunchales y quedó sin chances. El equipo correntino empató 1 a 1 con los santafesinos y con este resultado perdió toda posibilidad de pasar a la ronda eliminatoria a falta de una fecha para finalizar la Reválida. El Aurirrojo regaló más de medio tiempo y cuando reaccionó, solo le alcanzó para lograr la igualdad a través de Ríos. Boca Unidos no pudo superar a Unión de Sunchales, con el que empató de local ayer 1 a 1, y de esta manera se despidió de la posibilidad de clasificar a la fase eliminatoria del torneo Federal A. El partido, correspondiente a la cuarta fecha de la Reválida Norte del certamen, contó con superioridad del Bicho Verde en el primer tiempo, mientras que el equipo aurirrojo tuvo la iniciativa durante gran parte de la segunda mitad, pero ya en un trámite de juego abierto, de ida y vuelta, ya que a ninguno de los dos les servía el empate que finalmente estamparon.

Esa obligación de ir a buscar el resultado no pareció inquietar a Boca Unidos, que en el inicio del encuentro fue tibio, ante un equipo que se plantó firme atrás, que ganó la mayoría de los mano a mano o las pelotas divididas que disputó, y que cuando recuperó la tenencia supo atacar con velocidad y profundidad generando desconcierto en una defensa aurirroja que volvió a mostrarse frágil y permeable.

A decir verdad, el equipo correntino nunca pudo hacer pie durante la etapa inicial en la mitad de la cancha. El despliegue de Ataliva Schweizer no alcanzaba para compensar el desbalance, y por eso Unión atacaba con jugadores que recibían cómodos de tres cuartos de cancha hacia adelante.

La visita tuvo varias ocasiones para abrir el marcador. En la primera, Alberione jugó una pelota vertical para Stecaldo. Lazzaroni falló en el despeje, y el delantero habilitó a Attis, cuyo remate se fue apenas desviado. Luego, Ricardone, que ingresó en lugar del lesionado Lazzaroni, se confió al salir jugando desde el fondo y la pelota fue robada por Muñoz, que dejó atrás con una gambeta larga el achique de Martínez, pero luego se quedó sin ángulo para definir.

Intentó reaccionar Boca Unidos, que tuvo dos aproximaciones con un zurdazo de Ramírez y un anticipo ofensivo de Baroni, ambos por arriba del travesaño. En la única llegada clara del local en los primeros 45 minutos, Leani habilitó a Maciel, quien sacó un zurdazo cruzado que obligó a una buena intervención del arquero visitante. Cuando parecía que el Aurirrojo comenzaba a hacerse dominador del encuentro, llegó el gol de la visita. Stecaldo recibió una pelota en el área, rodeado de cuatro jugadores de Boca Unidos. El delantero se ingenió para pasar entre todas las piernas, dejar en el camino a Schweizer y enviar un centro atrás que Attis dejó pasar para Muñoz, quien de frente al arco, acomodó el remate contra el caño derecho.

Un par de minutos después, otra vez Muñoz recibió en soledad y ejecutó un remate de media distancia que se fue apenas ancho.

El técnico aurirrojo, Claudio Marini, entendió que el problema estaba en la mitad de la cancha, y por eso dispuso el ingreso de Sánchez Paredes por Niz al inicio del segundo tiempo.

Con la desventaja, el local se vio obligado a atacar con mayor decisión, y se expuso más aún a los contraataques del Bicho Verde. Primero, se lució el arquero Martínez, al ahogar el segundo grito a Attis, luego de un pase en profundidad de Stecaldo. Un minuto después se invirtieron los roles, y el desborde del “nueve” no alcanzó a desviar del todo al “siete”, ingresando por el centro del área, yéndose la pelota muy cerca.

Recién con los ingresos de Larrasábal y Núñez por Ramírez y Maciel, Boca Unidos pudo ejercer un dominio claro. Unión perdió el orden y la pelota, y las oportunidades de gol comenzaron a rondar el arco defendido por Romero.

Un violento remate de Monje, tras un despeje de Farías fue el anuncio. Enseguida, Medina combinó con Núñez, quien de primera habilitó para Ríos, quien bajó la pelota y tocó por arriba de Romero para convertir el empate. La igualdad no le servía a ninguno. A cada ataque de Boca Unidos le seguía una contra de Unión. El ingresado Speck sacó un zurdazo cruzado que pasó cerca en la visita, mientras que Medina lo imitó, pero Romero salvó arrojándose contra el palo derecho para enviar la pelota al córner. El Aurirrojo lo tenía acorralado a Unión. Medina envió un centro preciso para Larrasábal, pero el cabezazo del juvenil, desde inmejorable posición, encontró bien parado al arquero visitante. A los pocos minutos, Ricardone taló a Vitali Góngora, y nuevamente en el torneo Boca Unidos quedó con un hombre menos.

La jugada más clara para desequilibrar la tuvo el capitán chaqueño. Luego de un tiro de esquina, la pelota le quedó a Medina, increíblemente solo por la izquierda del área chica. El delantero buscó el palo izquierdo de Romero, pero el disparo se fue desviado.

Hubo tiempo para las polémicas. En un ataque del local, Ríos fue a buscar una pelota entre los centrales y obligó a la salida del arquero, que metió el puñetazo para despejar en una acción que fue claramente fuera del área. Por el otro lado, Speck se metió en velocidad y Monje pareció cometer penal. Ninguna de las acciones fue sancionada por el árbitro Montero.

En tiempo de descuento, Medina volvió a probar de zurda desde la puerta del área y, otra vez, Romero envió la pelota al tiro de esquina, sellando de esta manera el empate final, que no le sirvió a ninguno de los dos.

Boca Unidos reaccionó tarde y otra vez no le alcanzó. Una vez más no pudo hacerse fuerte en su propia cancha (perdió un partido y empató el otro) y a una fecha para el final de la Reválida quedó sin posibilidad de pelear por la clasificación.

El domingo jugará en Gualeguaychú, solo para cumplir con la programación, aunque sus dirigentes ya tendrán que pensar en el torneo 2021 y el partido ante Rosario Central por la Copa Argentina, ya que este año fue para el olvido.

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar