Fallo judicial ordena a Berón de Astrada se abstenga de pedir test negativos

La demanda fue presentada por trabajadores particulares que viven en la localidad y trabajan en otra ciudad. El intendente apelará el fallo y, por ahora, no cambiará de política sanitaria. Debido a la pandemia por el covid-19, al igual que en otras poblaciones, Berón de Astrada fijó requisitos para ingresar a la localidad. Sin embargo, hasta ahora, se realizaron varias presentaciones judiciales para objetar lo establecido por la Municipalidad a través de resoluciones. Este jueves, la Cámara de Apelaciones dio lugar a dos planteos de particulares y ordenó a la comuna que se abstenga de pedir certificado de hisopado negativo a quienes trabajan en otras jurisdicciones, pero tienen domicilio en este municipio del interior.

“Las juezas de la Cámara de Apelaciones consideraron que no es razonable el requerimiento que realiza la administración municipal cuando pretende que un trabajador pague hisopados cada vez que ingrese al lugar donde está su hogar”, expresó Guillermo Chas quien, precisamente, patrocinó a dos particulares que acudieron a los estrados judiciales. El letrado agregó que las magistradas sostuvieron que “las medidas del Ejecutivo Municipal de Berón de Astrada fueron dictadas sin ajustarse a los parámetros establecidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”.

Chas recordó que “lo expresé en reiteradas oportunidades que no es razonable lo que exigen para el ingreso y que eso deriva en una violación del derecho constitucional de la libre circulación y las demás legislaciones que también están fijadas en ese sentido”. Destacó que los fallos emitidos ayer por la Cámara de Apelaciones determinan que “no podrán exigirles a esas dos personas los hisopados con resultados negativos. Lo único que tendrán que pedirles es que presenten el certificado del permiso provincial de circulación y la firma de una declaración jurada”.

Rememoró que en esa misma instancia “hay otras tres presentaciones, una de las cuales es colectiva”.

RATIFICÓ

El intendente Adrián Curi expresó que “nuestra prioridad es la salud de todo el pueblo. Así que vamos a apelar los fallos y seguramente esta situación será analizada en el STJ”. Sobre esto insistió que “no vamos a cambiar los requisitos porque hasta ahora no están firmes los fallos”.