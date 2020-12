Facundo Campazzo ya está tirando magia en la NBA (Videos)

Las mejores jugadas de Campazzo en su histórico debut en la NBA. Facu sumó ocho puntos y tres asistencias en sus primeros 24 minutos con la camiseta de Denver. Tuvo acciones muy destacadas frente a Golden State. Este sábado no fue un sábado más para los amantes de nuestro básquet. A casi dos años y medio del retiro de Manu Ginóbili, los argentinos volvimos a trasnochar, como hace tiempo no hacíamos, para poder disfrutar nuevamente de la presencia albiceleste en la liga más importante del mundo. Facundo Campazzo se puso por primera vez la camiseta de Denver Nuggets y sumó sus primeros minutos en la NBA.

Facu ingresó desde el banco en la caída 107-105 frente a Golden State y sumó 24m12s en cancha, en número más alto entre los suplentes. Con una muy buena actuación en la segunda parte, sobre todo en el último cuarto, el carismático base cordobés cerró planilla con 8 puntos (2-3 dobles, 1-3 triples, 1-2 libres), un rebote, 3 asistencias y un robo.

Campazzo fue gran protagonista en la remontada de los Nuggets, que llegaron a estar 20 puntos abajo. Con él en la cancha, la pelota se movió mejor, buscó y encontró a sus compañeros y mostró algunos de esos destellos de su magia, con la que ya enamoró en Peñarol, Murcia, Real Madrid y la Selección.

No biggie, just @facucampazzo showing off the hops! pic.twitter.com/NAgBPZznNJ

— Denver Nuggets (@nuggets) December 13, 2020